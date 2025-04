Lyon - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon vs Manchester United

Choc européen en vue : l’OL affronte Manchester United ce jeudi. Voici où voir le match et à quoi s’attendre côté terrain.

Le Groupama Stadium s’apprête à vivre une soirée de feu ce jeudi 10 avril 2025. En quart de finale aller de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais accueille Manchester United pour une rencontre à fort enjeu. À quelle heure suivre ce duel franco-anglais et sur quelle chaîne ? Qui seront les titulaires probables ? On vous dit tout sur ce rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters des Gones comme pour les fans de football anglais.

Un OL confiant mais prudent

Les hommes de Paulo Fonseca ont validé leur place en quart de finale de belle manière face au Steaua Bucarest (7-1 cumulé). En championnat, ils restent sur une victoire contre Lille (2-1), qui leur permet d’espérer encore une qualification européenne via la Ligue 1. Cette montée en puissance arrive à point nommé face à un adversaire autrement plus redoutable : Manchester United, l’un des géants du football anglais.

Getty Images Sport

Manchester United vise un second sacre

Même si les Red Devils restent sur un revers en Premier League contre Nottingham Forest (1-0) et un nul lors du derby face à City (0-0), ils se sont qualifiés sereinement en huitièmes de finale contre une solide équipe de la Real Sociedad (5-2 cumulés). Les coéquipiers de Bruno Fernandes ambitionnent un nouveau titre dans cette compétition, après leur dernière victoire en Ligue Europa lors de la saison 2016-2017. Battre les Gones et prendre une option pour le dernier carré avant le retour la semaine prochaine est l’objectif d’André Onana et ses partenaires.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir pour regarder le match, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Lyon - Manchester United ?

📍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France Canal+ MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN CONNECT / TOD 🇨🇭 Suisse RTS 2 RTS Play 🇮🇹 Italie Sky Sport Italia / Sky Sport Calcio Sky Go Italia / NOW TV 🇧🇪 Belgique RTBF RTBF Auvio 🇵🇹 Portugal Sport TV 5 Sport TV Multiscreen 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport Ziggo GO 🇪🇸 Espagne Movistar+ Liga de Campeones S4 M+ 🌍 Balkans Arena Premium 1 Arena Sport / Arena Cloud 🏴 Angleterre TNT Sports 1 Discovery+ / TNT Sports App

🛡️💡 Astuce : Ces chaînes et plateformes sont souvent accessibles depuis la France grâce à un VPN compatible.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon vs Manchester United

Ligue Europa - Phases Finales Groupama Stadium

Le match de la Ligue Europa entre Lyon et Manchester United se jouera au Groupama Stadium à Décines-Charpieu, France.

Il commencera à 21h00 le jeudi 10 avril, heure française.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe de Lyon

L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca devra composer avec plusieurs absences. Les ailiers Ernest Nuamah et Malick Fofana sont tous deux forfaits sur blessure. Une situation qui pourrait profiter à Rayan Cherki et Thiago Almada, pressentis pour occuper les couloirs. Georges Mikautadze, bien que capable d’évoluer sur un côté, devrait quant à lui être aligné en pointe de l’attaque.

Infos de l'équipe de Manchester United

Pour Ruben Amorim, la liste des blessés continue de s’allonger. Les Red Devils devront faire sans Lisandro Martinez, Amad Diallo, Ayden Heaven, Jonny Evans et le jeune attaquant Chido Obi, tous indisponibles pour ce déplacement. Un espoir subsiste toutefois concernant Kobbie Mainoo et Matthijs de Ligt, qui pourraient être remis à temps pour figurer dans le groupe jeudi.

Si de Ligt devait finalement déclarer forfait, Noussair Mazraoui pourrait être intégré dans une défense à trois, aux côtés de Harry Maguire et Lenny Yoro. Avec un effectif amoindri, Ruben Amorim devra trouver le juste équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive pour espérer ramener un résultat positif de ce déplacement à Lyon.

La forme des deux équipes

