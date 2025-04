Un 0-0 pour l’oubli, un adieu sans frissons pour De Bruyne

Un nul sans étincelles, des supporters en colère, et un adieu discret pour Kevin De Bruyne : le derby de Manchester a tourné au ralenti.

Ce dimanche, à Old Trafford, le derby de Manchester n’a jamais décollé. Comme si les deux rivaux, malades chroniques cette saison, avaient décidé de se renvoyer leurs lacunes à la figure plutôt que de se battre pour les trois points. Score final : 0-0. Le néant, ou presque.

Sur la pelouse, les occasions se sont comptées sur les doigts d’une main. Garnacho a manqué la sienne à bout portant. Ugarte a tenté de réveiller la tribune avec une frappe enroulée. Côté City, Omar Marmoush a pris le relais d’un Haaland absent, mais sans jamais faire trembler Onana. Même Phil Foden, censé être le dynamiteur du jeu, a disparu des radars après 56 minutes.

Un dernier derby pour De Bruyne, sans frissons

L’ombre de Kevin De Bruyne planait sur ce match, lui qui disputait son tout dernier derby de Manchester. Pas d’émotion particulière, ni hommage, ni éclat de génie. Juste un constat amer : celui d’un joueur immense qui aurait mérité un tout autre décor pour ses adieux à cette affiche. 21 derbies et un rideau tiré sans applaudissements.

L'article continue ci-dessous

Et si City a raté l’occasion de doubler Chelsea au classement, c’est surtout leur transition inachevée qui interpelle. Pas de tranchant, pas de verticalité. Pep Guardiola a de quoi s’inquiéter.

Getty Images Sport

Des tribunes plus animées que la pelouse

Le seul frisson de la soirée est venu des tribunes. Après le coup de sifflet final, plusieurs centaines de supporters de United sont restés dans leur siège, protestant contre les propriétaires Glazer. "We want the Glazers out" a résonné plus fort que n’importe quelle frappe cadrée de la soirée. Ils dénoncent la hausse des prix, l'absence de consultation, le mépris du club pour ses fidèles.

Alors que le football sombrait dans la torpeur, les fans, eux, rappelaient que la passion ne se négocie pas.