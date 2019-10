Lyon, la mise au point de Jean Lucas : "J'ai toujours dû gagner ma place"

Remplaçant, le milieu de terrain brésilien attend son heure et veut prouver par son travail à son nouvel entraîneur qu'il peut compter sur lui.

Arrivé en grande pompe cet été à l'Olympique Lyonnais, Jean Lucas attend son heure pour le moment. Première recrue de l'ère Juninho-Sylvinho, le milieu de terrain brésilien a été titulaire tout au long de la pré-saison mais n'a ensuite jamais réellement eu sa chance. La faute à une forte concurrence au milieu de terrain où Thiago Mendes s'est rapidement imposé, où Houssem Aouar semble indéboulonnable et avec les présences de Lucas Tousart et Jeff-Reine Adélaïde.

Recruté pour 8 millions d'euros, Jean Lucas est le choix de Juninho qui l'a repéré au . Du haut de ses 21 ans, l'ancien de Flamengo qui découvre l'Europe après une ascension fulgurante au Brésil est encore en période d'adaptation. Mais si Jean Lucas n'a joué que 63 minutes en et ne compte aucune titularisation, il a déjà marqué sous ses nouvelles couleurs. Dans une interview accordée à Capitale, le Brésilien a indiqué qu'il compte bel et bien gagner sa place dans les prochains mois.

"Lyon... ça ne se refuse pas"

"Il y a de la concurrence à chaque poste. Dans ma vie, rien n’a été facile. J’ai toujours dû gagner ma place. Je ne me suis jamais laissé abattre. Il y a de grands joueurs ici, et c’est bien. Je vais continuer à travailler et remettre ça dans les mains de Dieu. Ça viendra. Je ne veux pas être de passage ici. Je veux laisser quelque chose, une trace. J’ai ça en tête. Comme tous mes coéquipiers, on veut aider ce club. On va tout donner pour faire de belles choses", a indiqué Jean Lucas.

Le Brésilien est revenu sur son choix de signer à Lyon : "C’est curieux, pour mon premier match en professionnel, Juninho était consultant pour la télévision brésilienne.. Il m’a appelé, j’étais surpris. Juni qui m’appelle ? “Waouh”. C’était un honneur de lui parler, parce que c’est une idole. Pas seulement la mienne, mais celle de nombreux joueurs au Brésil. Il voulait que je vienne à l’OL. Il m’a demandé si j’étais intéressé. J’ai répondu oui, bien sûr, quelle question(rires). Une équipe comme Lyon… cela ne se refuse pas".

Désormais, Jean Lucas doit s'attirer les faveurs de Rudi Garcia, son nouvel entraîneur, et il sait les points qu'il doit améliorer s'il veut postuler pour une place dans le onze de départ des Gones : "Il faut toujours chercher à évoluer, à progresser. Mes points forts, ce sont les frappes. J’ai aussi de la puissance et je suis très technique. Pour les points faibles, je dois améliorer mon jeu de tête. Oui, c’est ça, mon point faible (sourire)".