Lyon : Jean-Michel Aulas déçu par certains joueurs

Sans les nommer, Jean-Michel Aulas a reconnu être déçu par certains joueurs, énumérant notamment des recrues estivales.

Malgré une large domination, l'Olympique Lyonnais a enchaîné un 8ème match consécutif sans victoire en concédant un score nul et vierge contre le DFCO, samedi (0-0).

Un résultat décevant au vu du contenu selon Jean-Michel Aulas.

"Si on considérait qu'on n'était pas dans le bon sens, quand on fait une analyse objective du match, on peut considérer qu'on a inversé le sens", a expliqué le président de l'OL dans des propos accordés à L'Equipe. "On était sur une pente descendante : il n'y avait pas de jeu, pas suffisamment d'engagement, pas les bons choix tactiques. Là, si on prend les paramètres, on est reparti sur une qualité de jeu supérieure, notamment en deuxième période. On avait la possession et on a fait plus de 700 passes. Après, certes, il y en a encore qui sont vers l'arrière et dont on peut s'abstenir. On a frappé 24 fois au but, avec une dizaine d'occasions assez nettes. Je pense qu'on a été maladroit. La maladresse, elle peut venir de joueurs qui ne sont pas en confiance. Mais je pense que le contexte a aussi joué".

Le dirigeant a reconnu s'être trompé sur le choix de Sylvinho. "Je reconnais la mienne au niveau du manque d'expérience de Sylvinho, même si j'ai critiqué ceux qui pensaient qu'il n'avait pas d'expérience. Je me suis trompé, ils avaient raison, je dois l'avouer. Là, on a l'expérience de Rudi Garcia et beaucoup d'énergie. Ce n'est pas suffisant pour tout changer. Les joueurs doivent se convaincre qu'ils peuvent faire mieux et qu'ils se prennent en main. J'ai bien aimé le discours interne de Rudi".

S'il ne fuit donc nullement ses responsabilités, Jean-Michel Aulas estime néanmoins que certains joueurs doivent faire beaucoup mieux, pointant du doigt des recrues estivales... sans les nommer. "Des joueurs me déçoivent. Je ne vais pas les citer parce qu'ils se reconnaîtront. La saison dernière, certains étaient les meilleurs dans leurs clubs et qui, aujourd'hui, sont l'ombre d'eux-mêmes".