Luis Suarez dans le Top 3 des meilleurs buteur de l'histoire du Barça

Luis Suárez a marqué lors du derby catalan de la nuit dernière contre l'Espanyol pour arriver à 195 buts au Barça.

L'attaquant de Barcelone, Luis Suárez, a dépassé Ladislau Kubala pour entrer dans le Top 3 des meilleurs buteur de l'histoire du Barça.

Suárez a dépassé Kubala avec son 195e but pour le Barça en 278 apparitions lors de la victoire 1-0 sur les Pericos mercredi soir.

L'attaquant de 33 ans a sorti son club de l'impasse à la 56e minute pour remettre les blaugranas à un point des leaders du , tout en reléguant l' au passage.

Suárez a déjà éclipsé les 184 buts de Josep Samitier en octobre et n'a plus que deux joueurs au-dessus de lui - Lionel Messi, qui est en à 630 buts et César, qui a marqué 232 fois pour le club Blaugrana.