Luis Enrique, un ancien dossier accablant

Gary Neville s'est exprimé sur sa prise de bec avec Luis Enrique lors de son passage à la tête de l'équipe de Valence.

L'ancien défenseur de Manchester United a été nommé à la surprise générale au stade Mestalla en décembre 2015, malgré son manque d'expérience en première division. Le passage de Neville à la tête de l'équipe a été un désastre, avec seulement trois victoires en Liga en 16 matches, avant son licenciement en mars 2016.

Son séjour en Espagne semble avoir convaincu Neville de ne pas se lancer dans une carrière d'entraîneur, l'ancien défenseur admettant ouvertement ses difficultés. La tempête s'est poursuivie à Valence depuis le départ de Neville, mais malgré son pragmatisme sur le manque de préparation, l'ancien mancunien estime qu'il n'était pas le bienvenu en Liga.

L'arrogance de Luis Enrique dévoilée

« Je me souviens de Luis Enrique, quand Barcelone nous a battus 7-0 en Copa del Rey. Ils gagnaient 5-0, il n'a pas remplacé Neymar, Messi ou Suarez", a-t-il déclaré dans le podcast Stick To Football de Sky Sports. « À la fin du match, il est passé devant moi et ne m'a pas serré la main, j'ai senti qu'il me faisait comprendre que je n'avais pas ma place."

L'article continue ci-dessous

Le FC Barcelone d'Enrique a ensuite défendu son trophée de la Coupe du Roi, après avoir éliminé le Valence de Neville en demi-finale, et a conservé son titre en Liga après avoir réalisé un triplé lors de la campagne précédente.