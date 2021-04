L'UEFA se joint au football anglais dans son boycott des réseaux sociaux

Les instances du football européen ont décidé de s'unir avec la Premier League pour protester contre les dérives des réseaux sociaux.

Un boycott des médias sociaux a été annoncé dans le football anglais, avec la FA, la Premier League, l'EFL, la FA Women's Super League, le FA Women's Championship, la PFA, la LMA, le PGMOL, Kick It Out, la FSA et l'UEFA s'unissant pour mettre en place un black-out entre le 30 avril et le 3 mai.

Des mesures sont prises pour tenter «d'éradiquer la haine en ligne tout en soulignant l'importance d'éduquer les gens dans la lutte en cours contre la discrimination», le gouvernement britannique étant également invité à faire adopter une «législation forte» dans son projet de loi sur la sécurité en ligne.

La saison 2020-2021 a livré plus de cas de sportifs ciblés par des trolls en ligne, le consensus général de ceux qui dirigent le jeu étant que les entreprises de médias sociaux ne font pas assez pour mettre en place des «conséquences réelles» pour les "fournisseurs d'abus sur toutes les plates-formes".

Ceferin content de la mobilisation face aux "lâches"

Edleen John, directrice des relations internationales, des affaires corporatives de la FA et co-partenaire pour l'égalité, la diversité et l'inclusion, a déclaré dans un communiqué officiel: "Il est tout simplement inacceptable que les gens du football anglais et de la société en général continuent d'être soumis à des abus discriminatoires en ligne au quotidien, sans conséquences réelles pour les auteurs."

"Cela doit changer rapidement, et nous continuons d'exhorter les entreprises de médias sociaux à agir maintenant pour résoudre ce problème. Nous ne cesserons pas de parler de cette question et continuerons de travailler avec le gouvernement pour garantir que le projet de loi sur la sécurité en ligne donne des pouvoirs de réglementation et de surveillance suffisants. Les entreprises de médias sociaux doivent être tenues pour responsables si elles continuent à ne pas s'acquitter de leurs responsabilités morales et sociales face à ce problème endémique.

Nous avons récemment vu à quel point cela peut être puissant lorsque tout le monde est uni pour le bien du jeu anglais. Nous appelons les organisations et les individus à travers le jeu à se joindre à nous dans un boycott temporaire de ces plateformes de médias sociaux, à faire preuve de solidarité et à s'unir dans le message que le football anglais ne tolérera aucune discrimination sous quelque forme que ce soit. "

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a ajouté: «Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et les abus épouvantables que les joueurs reçoivent sur les plateformes de médias sociaux ne peuvent pas continuer. La Premier League et nos clubs se tiennent aux côtés du football dans l'organisation de ce boycott pour souligner le besoin urgent pour les entreprises de médias sociaux de faire plus pour éliminer la haine raciale. Nous ne cesserons pas de défier les entreprises de médias sociaux et souhaitons voir des améliorations significatives dans leurs politiques et processus. pour lutter contre les abus discriminatoires en ligne sur leurs plateformes. Le football est un sport diversifié, qui rassemble des communautés et des cultures de tous horizons et cette diversité rend la compétition plus forte. No Room For Racism représente tout le travail que nous faisons pour promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion et lutter contre la discrimination."

En annonçant sa décision de rejoindre le boycott, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: "Il y a eu des abus à la fois sur le terrain et sur les réseaux sociaux. C'est inacceptable et doit être stoppé, avec l'aide des autorités publiques et législatives et les géants des réseaux sociaux. Permettre à une culture de haine de se développer en toute impunité est dangereux, très dangereux, non seulement pour le football, mais pour la société dans son ensemble. C'est pourquoi nous soutenons cette initiative. Il est temps que le football prenne position et je l'ai fait. Je suis impressionné par la solidarité manifestée par les joueurs, les clubs et les parties prenantes. J'exhorte tout le monde - joueurs, clubs et associations nationales - à déposer une plainte officielle chaque fois que des joueurs, entraîneurs, arbitres ou officiels sont victimes de tweets ou de messages inacceptables. Nous en avons assez de ces lâches qui se cachent derrière leur anonymat pour cracher leurs nocives idéologies. "