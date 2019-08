LOSC, Renato Sanches affiche ses ambitions

Présenté ce lundi, le milieu de terrain portugais veut réaliser une grande saison avec les Dogues et confirmer les attentes placées en lui.

Recruté pour 20 millions d'euros au , Renato Sanches va tenter de relancer sa carrière à après un passage décevant en . L'international portugais a été présenté ce lundi devant la presse. L'ancien milieu de terrain de , élu Golden Boy en 2016 et vainqueur de l'Euro la même année avec le , a affiché ses ambitions pour la saison à venir avec les Dogues et est emballé par ce projet.

"Je suis très content d'être à Lille et heureux d'avoir fait ce choix. C'est vraiment un bonheur, je ne regrette pas du tout mon choix. C'est un bon projet pour moi, pour l'équipe, nous avons une équipe très jeune, c'est un projet intéressant. Je souhaite réaliser un très bon championnat comme l'an dernier. J'espère aussi faire un bon parcours en et gagner le maximum de matchs ! Nous allons tenter de représenter Lille de la meilleure manière et de faire un bon championnat", a déclaré Renato Sanches pour commencer.

Le Portugais a expliqué son choix et entend se relancer : "La est un championnat compétitif avec des joueurs techniques, agressifs. Il y a de très bonnes équipes dans ce championnat. Il y a des joueurs techniques, rapides et agressifs, et des clubs avec un très bon collectif. Nous allons tenter de faire de notre mieux. J'ai choisi le Lille car je voulais un club où je suis utile. Après avoir discuté avec Luis Campos, José Fonte et le coach, je me suis rendu compte que c'était le cas ici et je suis heureux de mon choix. La saison dernière était exceptionnelle pour le LOSC. C'est un club qui sait faire grandir et il est habitué à vendre des jeunes qui ont progressé ici".

"Je travaille pour revenir au premier plan"

"Il y a des bons et des moins bons moments dans une carrière, cela arrive. Il ne faut jamais abandonner. Malgré mon jeune âge, j'ai conquis quelques titres, mais j'en veux plus. Ça arrive aussi dans la carrière d'un joueur d'avoir des moments compliqués. Je travaille beaucoup pour revenir au premier plan et c'est pour cela que je suis ici. Aujourd'hui, je ne pense plus au Bayern Munich. Je souhaite le meilleur à mes anciens coéquipiers et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Maintenant, je me concentre uniquement sur mon nouveau club : le LOSC !", a ajouté l'international portugais.

Renato Sanches est confiant concernant son adaptation à Lille : "Je suis arrivé il y a 2-3 jours, j'ai pu discuter avec Christophe Galtier. Nous n'avons pas encore évoqué l'aspect tactique mais peu importe ce que me dira le coach, je donnerai tout pour le club. Partout où je suis passé, je m'entendais bien avec mes coéquipiers et c'est déjà le cas ici ! Le fait d'être avec des lusophones m'aide, mais ça passe bien avec tout le monde car nous avons vraiment un bon groupe."

Marc Ingla a admis que Renato Sanches sera peut-être qualifié pour faire ses débuts contre l'ASSE, mercredi : "Oui c’est en cours la qualification de Renato Sanches pour le match contre Saint-Étienne on a fait toutes les démarches auprès de la Ligue et on attend les réponses finales. Il y a beaucoup de réglementations, c’est difficile d’évoquer cela dans le détail. Il faut suivre le règlement, mais quand il y a des situations exceptionnelles, qu’elles sont prises à l’avance et quand les matches sont décalés, je ne comprends pas pourquoi la Ligue met du temps à réagir. On aura la réponse aujourd’hui ou demain".