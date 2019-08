Mercato - LOSC : les premiers mots de Renato Sanches

Recrue phrase du LOSC cet été, Renato Sanches a expliqué les raisons de son choix.

C'est le gros coup de ce mercato pour le LOSC. Le club nordiste a annoncé ce vendredi soir l'arrivée du milieu international portugais Renato Sanches.

Un nouveau départ pour le Portugais, bien déterminé à s'imposer en .

"Mon souhait était de rejoindre le LOSC et je suis donc forcément très content d'être ici", a expliqué le champion d'Europe 2016 dans des propos retranscrits sur le site officiel du LOSC.

"J'ai été très bien accueilli et j'espère que tout se déroulera bien pour moi. Je suis en contact avec Luis Campos depuis longtemps déjà. Ses paroles et le projet qu'ils portent avec Gérard Lopez m'ont convaincu, tout comme la confiance qu'ils témoignent en moi. J'ai parlé énormément avec José Fonte, je me suis toujours bien entendu avec lui. Je ne connais pas encore bien tous mes autres coéquipiers, mais j'ai hâte de tous les rencontrer. Allez le LOSC !".

"Nous sommes vraiment satisfaits et très heureux d’avoir conclu le recrutement de Renato Sanches", s'est de son côté enthousiasmé Marc Ingla. "C'est un joueur exceptionnel ! Il présente un profil très intéressant et tout à fait cohérent avec notre projet. A seulement 22 ans, il est déjà doté d’une solide expérience. Il est international A Portugais et a déjà joué l'UEFA Champions League. Il rejoint aujourd’hui le LOSC avec beaucoup d'ambitions. Nous avons choisi de faire les efforts nécessaires afin de pouvoir le recruter, pour encore renforcer l’équipe et la rendre très compétitive pour relever les nombreux enjeux à venir. Un nouveau grand talent vient intégrer notre équipe, bienvenue à lui !".