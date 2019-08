OFFICIEL - Le LOSC annonce l'arrivée de Renato Sanches

Le LOSC a officialisé l'arrivée du milieu international portugais Renato Sanches en provenance du Bayern Munich.

C'est désormais officiel : Renato Sanches va poursuivre sa carrière à . Le LOSC a confirmé l'arrivée du milieu international portugais avec une vidéo sur son compte Twitter annonçant la transaction. Révélé lors de l'Euro 2016 lorsqu'il évoluait à , Renato Sanches ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en , à 22 ans. Il a paraphé un contrat de 5 ans.

Après une présaison convaincante, l'international portugais, qui avait déjà manifesté ses envies d'ailleurs en fin de saison dernière, avait fait savoir publiquement qu'il aimerait quitter le club Bavarois, allant dans le même sens que sa direction, qui lui a ouvert la porte par le biais de Karl-Heinz Rummenigge, mercredi. Condamné à un rôle de joker, le Portugais aurait encore dû se contenter d'un faible temps de jeu cette saison, d'autant que Philippe Coutinho, qui peut jouer en attaque ou au milieu, a débarqué en provenance du Barça.

Un projet taillé pour ses qualités ?

Le projet du LOSC semble taillé pour les caractéristiques de ce joueur au talent indéniable mais en perte de confiance après une ascension fulgurante. Pur produit de l'académie du Benfica, Renato Sanches a éclos lors de la saison 2015-16 avec le club de Lisbonne, avant de prendre une autre dimension lors du championnat d'Europe des nations en France, où ses prestations avaient été très remarquées dans l'épopée du , sacré champion d'Europe après un succès en finale contre les Bleus (1-0, a.p.).

Tout est allé très vite pour cet éternel grand espoir du football portugais, qui s'est engagé dans la foulée au pour franchir un cap. La marche était trop haute en , où il n'aura fait que 53 apparitions, inscrivant 2 petits buts toutes compétitions confondues. Le milieu portugais avait été prêté à Swansea lors de la campagne 2017-18, mais son expérience au n'a pas été plus concluante. Depuis son retour au Bayern, il cherchait une porte de sortie.

Après le départ de Thiago Mendes pour , Christophe Galtier tient donc un renfort de poids pour son entrejeu. Accrocheur et capable de casser des lignes malgré un déchet certain, Renato Sanches, qui dispose de vraies qualités pour le combat, pourrait rapidement trouver sa place dans le dispositif du LOSC, au sein d'une équipe à l'expression collective plus directe. Il pourrait être associé à l'ancien Rennais Benjamin André, autre recrue importante de l'été.