LOSC - Christophe Galtier : "Il faudra se relever"

Présent en conférence de presse après la défaite de son équipe face à l'OL et demi-finale de Coupe de la Ligue, l'entraîneur regardait vers l'avenir.

Pour la première fois depuis 2014, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la finale de la , mardi soir. Contre (2-2, 4-3 t.a.b), les Lyonnais se sont réveillés en seconde période et se sont arrachés jusqu'au bout pour offrir à leurs supporters un match au Stade de .



Une délivrance pour le peuple lyonnais, une désillusion pour les Lillois. En conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîneur des Nordistes, regrettait d'avoir perdu sur des détails, et concédait que son équipe allait probablement avoir du mal à se remettre de cette soirée au Groupama Stadium.

"C'est une grosse déception pour les joueurs"

"Ce sont les tirs au but, ça ne se joue à pas grand-chose. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, c'était un match total face à une équipe encore qualifiée en . On a tout donné, dans la détermination et l'envie, dans le plan de jeu élaboré. Ils ont été meilleurs aux tirs au but. Qui méritait le plus la qualification ? On a joué un vrai match de Coupe avec densité et intensité. On a eu le bonheur d'ouvrir le score et d'égaliser dans les dernières minutes. C'est une grosse déception pour les joueurs. Le vestiaire était triste. Il faudra se relever", a d'abord confié l'ancien coach de l'ASSE, forcément touché.

Après avoir défendu Renato Sanches et Jonathan Bamba, les deux joueurs du LOSC à s'être manqués lors de la séance de tirs aux buts, Christophe Galtier a surtout livré un discours déterminé après la rencontre, soucieux de faire de cette soirée une force pour la suite de la saison.

"Seuls ceux qui tirent ratent. Il faut soutenir Jo (Bamba) et Renato. C'est un exercice qui paraît simple mais qui ne l'est pas. Le kop est contre vous (...) Je leur ai dit que si on avait ce comportement sur les semaines et les mois à venir, on pourrait vivre de très belles semaines. Mais voilà. Je pense qu'ils ont été très investis. On a mis une énergie folle dans la préparation. Il faudra mettre la même énergie à l'avenir. Et bravo à ", a ajouté le technicien. Beau joueur.