OL-Lille (2-2, 4-3 tab) - Les Lyonnais verront le stade de France

Lyon a remporté la première demi-finale de la Coupe de la Ligue ce mardi soir au Groupama Stadium après avoir été mené par Lille (2-2, 4-3 tab).

On connait le premier qualifié pour la dernière finale de la de l'histoire. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais, qui s'est imposé ce mardi soir dans son antre devant une équipe de qui aura pourtant ouvert le score et eu quelques opportunités de reprendre l'avantage en seconde période avant d'accrocher les tirs aux buts à la dernière seconde.

Le début de rencontre était d'entrée plaisant entre deux équipe au fort potentiel offensif, et contrairement au match de championnat de décembre dernier qui avait vu les Dogues venir l'emporter sur les bords du Rhône par la plus petite des marges (1-0).

Après une première incursion d'Ikoné qui n'inquiétait pas Tatarusanu (6e), c'est Renato Sanches qui trompait le portier roumain d'une frappe du gauche au ras du poteau quelques minutes plus tard (13e).

Loin d'être assommés, les joueurs de Rudi Garcia obtenaient un penalty deux minutes plus tard pour une main de Gabriel. Après confirmation par la vidéo, c'est Moussa Dembélé qui transformait pour ramener son équipe à hauteur et lui éviter de gamberger.

Les deux équipes jouaient pour marquer et se montrait dangereux dans le sillage d'un Bertrand Traoré plutôt en vue. Le Burkinabé tentait un geste accrobatique qui fuyait le cadre (38e), avant de voir Jardim détourner sa tentative en angle fermé (42e). Pas de quoi donner l'avantage aux locaux et les deux équipes rejoignaient les vestiaires dos à dos.

Au retour des vestiaires ce sont les Lillois qui tenaient le ballon et Jonathan Ikoné tentait à plusieurs reprises de provoquer l'arrière-garde adverse mais sans parvenir à trouver la faille. Courtisé par le , Lucas Tousart entrait alors pour densifier l'entrejeu lyonnais à la place de Maxence Caqueret.

Lyon se procurait dans la foulée deux opportunités coup sur coup, mais José Fonte s'imposait devant Moussa Dembélé (54e), avant que Bertrand Traoré ne trouve pas le cadre (55e). Lyon remettait peu à peu le pied sur le ballon, mais Traoré encore lui ne parvenait pas à couper le centre de Maxwell Cornet (64e).

Du suspens jusque dans les derniers instants du match

Et malgré les entrées successives de Martin Terrier côté lyonnais et Loïc Rémy pour les Lillois, aucune des deux équipes ne parvenait à prendre l'avantage. L'ancien lyonnais et marseillais, pourtant en situation idéale, frappait sur Tatarusanu (84e).

Et c'est finalement Houssem Aouar qui trouvait la faille après un magnifique rush depuis son côté gauche pour conclure d'une frappe de l'entrée de la surface dans le petit filet opposé (86e). Et alors que l'on pensait que Lyon filait tout droit vers la stade de , Rafael commettait la faute sur Jonathan Bamba dans sa surface et M. Millot donnait un penalty au LOSC, confirmé par la VAR. Et c'est Loïc Rémy qui égalisait d'une panenka pour envoyer les deux équipes aux tirs aux buts (90e+3).

Et à ce petit jeu-là, ce sont finalement les Lyonnais qui remportaient la rencontre au bout du suspens grâce à des échecs de Jonathan Bamba et Renato Sanches et validaient ainsi leur billet pour la finale au stade de France. Les coéquipiers de Jason Denayer y retrouveront le vainqueur de la deuxième demi-finale ce mercredi entre Reims et le PSG.