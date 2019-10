LOSC, Campos : "Si Osimhen continue comme ça, il y aura un gros transfert l'été prochain"

Le directeur sportif de Lille s'est exprimé sur Victor Osimhen, sa dernière trouvaille, et lui promet un grand avenir.

Victor Osimhen est, à n'en pas douter, la très bonne pioche du mercato estival en . C'est sans aucun conteste la meilleure recrue de pour le moment. Recruté pour un peu moins de 15 millions d'euros à Charleroi, l'attaquant nigérian empile les buts. En onze apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues, Victor Osimhen a déjà inscrit huit buts dont sept en faisant de lui le meilleur buteur du championnat.

Interrogé par Sky Sports sur l'ensemble des jeunes pépites qu'il est parvenu à recruter avant de revendre bien plus cher, Luis Campos a prédit un grand avenir à Victor Osimhen : "Si tout se passe normalement, à la fin de la saison, il y aura un gros transfert pour lui, parce qu’il est comme un chat. Vous savez, si vous avez un chat, donnez lui un ballon ! Il est incroyable. Dans les 20 derniers mètres, il attaque tous les ballons. Tous les ballons. Comme un chat".

"J'ai dit à Vasilyev qu'il serait l'un des meilleurs d'Europe"

Autant dire que Victor Osimhen risque de ne pas faire de vieux os à Lille. Luis Campos qui est notamment à l'origine du recrutement et des plus values sur Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Anthony Martial, Nicolas Pépé, Thomas Lemar, Fabinho et bien d'autres, va selon toute vraisemblance réaliser un nouveau gros coup avec l'international nigérian. S'il continue à ce rythme-là en Ligue 1, et même en C1, Victor Osimhen va vite attiser la convoitise de grands clubs européens.

Luis Campos a expliqué quand et comment il a repéré Victor Osimhen : "Je me suis rendu à Lagos pour assister au Mondial U17 (en 2015). Après le premier match, je le voulais. Mais son prix était élevé pour un jeune de 17 ans. J’ai discuté avec mon patron (Vadim Vasiliyev, à l’AS , ndlr). Je l’appelais toutes les nuits pour lui dire : "s’il te plaît, signe-moi ce joueur, il est incroyable. Dans deux ans, il sera l’un des meilleurs en Europe". Finalement, le joueur est parti à ".

"Je suis parti là-bas en pour voir Victor Osimhen évoluer. Parfois, il jouait 5 minutes, d’autres fois, 2 minutes seulement. J’étais fou pour lui ! Il a ensuite contracté un virus qui l’a empêché de jouer pendant 5-6 mois puis est parti en prêt à Charleroi en . Deux mois après, je l’ai signé. C’est une belle histoire. J’ai perdu le joueur, puis je l’ai récupéré", a conclu le célèbre recruteur portugais ravi de sa dernière pépite.