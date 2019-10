Lille-Nîmes (2-2) - Galtier n'a pas aimé

Christophe Galtier n'a pas caché sa déception après le match nul du LOSC contre Nîmes (2-2), ce dimanche.

Quatre jours après un revers frustrant en contre (1-2), le LOSC a dû se contenter d'un match nul contre Nîmes (2-2), ce dimanche.

Après la rencontre, Christophe Galtier a clairement affirmé que ce résultat s'apparentait à une contre-performance pour le club nordiste.

"On a eu une bonne entame sur les quinze premières minutes", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe. "Mais rapidement, on a eu beaucoup trop de déchet et d'erreurs techniques individuelles et on a rendu trop rapidement le ballon à Nîmes qui l'a bien utilisé dans ses transitions. Notre bloc était coupé en deux. On a rendu une pâle copie. Nous trouverons les raisons. On a pris un point et c'était mal engagé".

"Il y a eu chez certains un petit sursaut d'orgueil pour mettre plus de détermination et d'intensité. On n'apprécie pas ce point car c'est une contre-performance, mais à dix minutes de la fin, on n'en avait pas... Sur un plan défensif, on a été très mauvais. Il faudra trouver les maux sur ce match-là car ce que j'ai vu ne correspond pas du tout à ce que nous faisons depuis un an. J'ai trouvé que l'équipe a trop rapidement lâchée", a conclu l'entraîneur du LOSC.