L'offre GÉNÉREUSE du Real Madrid pour Mbappé avec un joueur dans le deal

Le Real Madrid propose une offre très généreuse pour recruter la star du PSG selon les médias espagnols.

Le Real Madrid semble avoir décidé de se concentrer sur recrutement d'Erling Haaland cet été, mais il n'a pas quitté les yeux Kylian Mbappé, l'un des principaux objectifs de Florentino Pérez qui a été frustré par la pandémie et les conséquences économiques qui en découlent. Le Norvégien semble être la recrue la plus facile pour le club espagnol et la moins chère, mais le Real Madrid veut toujours voir Mbappé jouera au Bernabéu. Et selon le quotidien espagnol ABC, Paris serait prêt à cette éventualité.

Selon ABC, le PSG sait que Mbappé ne renouvellera pas son contrat, qui se termine en 2022. L'attaquant français a rejeté plusieurs tentatives du club de prolonger son bail, alors qu'il attend ce qu'il pense être un projet plus ambitieux. Le Real Madrid devrait être le prétendant le plus probable pour l'accueillir.

Mbappé est fan du Real Madrid depuis son plus jeune âge et son idole était Cristiano Ronaldo, dont les affiches recouvraient les murs de sa chambre à Bondy.

L'article continue ci-dessous

Si Mbappé refuse toujours de signer un nouveau contrat, l'été 2021 sera la dernière chance pour le PSG de récupérer du cash de son transfert. Les dirigeants parisiens ont versé 180 millions d'euros à Monaco en 2018, bien que la première année étant comptabilisée sous forme de prêt, avec un œil verrouillé sur les règles du fair-play financier. Cette signature est intervenue juste après avoir débauché Neymar pour 222 millions d'euros de Barcelone. Le PSG exigerait ainsi, selon ABC, 225 millions pour la vente de Mbappé, mais le Real Madrid a peut-être un moyen de réduire le prix.

Le club espagnol pourrait ainsi faire baisser le prix de sa cible en incluant Vinicius dans l'opération. Selon ABC, le PSG se fera un plaisir de demander le Brésilien dans l'accord, à la demande expresse du directeur sportif du PSG Leonardo. Si le transfert de Vinicius de Madrid à Paris est accepté, cela pourrait faire baisser le prix de Mbappé de 225 millions à 165, soit une économie de 60 millions. Selon le site de transfert Transfermarkt, Vinicius est évalué à environ 40 millions d'euros, le Real Madrid en ayant payé 45 pour lui à l'été 2018.

ABC note également que les relations sont particulièrement cordiales entre le Real Madrid et le PSG, comme elles le sont depuis de nombreuses années, leurs présidents respectifs Florentino Pérez et Nasser Al Khelaifi s'entendant bien, ce qui pourrait être un autre facteur clé dans ce dossier.