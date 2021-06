Lizarazu : "L’inefficacité de Benzema pourrait devenir un poids"

L’ancien international français Bixente Lizarazu craint que la sécheresse de Karim Benzema ne devienne problématique pour les Bleus.

Revenu en équipe de France après cinq ans d’absence, Karim Benzema n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. Aux deux matches amicaux qu’il a disputés sans trouver la faille se sont succédé deux rencontres de l’Euro avec le même constat.

Entre l’Euro 2008 (2 matches), l’Euro 2012 (4 matches) et celui en cours, KB9 (ou KB19) reste même sur 30 tirs sans scorer. Une série inquiétante et qui ne lui ressemble pas du tout. Bien que faisant partie des tous meilleurs attaquants sur la scène mondiale, l’attaquant du Real Madrid n’arrive donc pas à tenir son rang en sélection.

« Cela peut devenir un poids lourd à porter »

Les difficultés actuelles de Benzema font beaucoup jaser en ce moment. Elles incarnent même une source de crispations chez les suiveurs de l’équipe. Certains craignent une incidence sur le moral des Tricolores si jamais cette situation venait à perdurer. C’est ce que redoute entre autres Bixente Lizarazu, l’ancien international tricolore.

« Il y a une telle attente autour de lui que ça doit forcément l’impacter psychologiquement et le crisper physiquement. Pour lui et pour les Bleus, il va falloir que ce premier but vienne vite maintenant, sinon le sujet pourrait être un poids lourd à porter et changer l’atmosphère », a souligné le champion du monde 98 dans sa chronique quotidienne pour L’Equipe.

Le retour de Benzema en équipe de France a été accueilli avec enthousiasme. Lizarazu était aussi l’un des premiers à s’en féliciter. Mais, aujourd’hui, il reconnait que ce come-back n’a pas que des effets positifs : « Mécaniquement, le retour de Benzema n’a pas été favorable à d’autres joueurs. Il a bien sûr poussé Olivier Giroud sur le banc, voire même effacé sa trace de manière radicale, compte tenu de son historique en bleu. Il a aussi un peu bouché l’historique d’autres joueurs, comme Kinglsey Coman par exemple », a-t-il lâché.

Si le Basque est préoccupé, ce n’est en revanche pas le cas des joueurs tricolores. Présent devant les journalistes ce lundi en conférence de presse, Lucas Digne a assuré que personne ne se pose de questions à propos de la star tricolore. « On ne discute pas de ça, je ne sens personne affecté par rapport à ça. On connait sa qualité. Il fait énormément pour l'équipe, il est très mobile et bouge énormément. Quand le premier but va arriver, ce sera comme le robinet, comme a dit Antoine (Griezmann). Il n'y a aucune question au sein du groupe », a affirmé l’arrière d’Everton.