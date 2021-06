France, Pogba : "Qui va douter de Karim Benzema ?"

Le milieu de terrain des Bleus a défendu l'attaquant du Real Madrid et n'a pas dramatisé après le nul contre la Hongrie.

Le nom de Karim Benzema est sur toutes les lèvres depuis l'annonce de Didier Deschamps de sa présence dans la liste des 26 pour l'Euro 2020. Après la surprise du retour de l'attaquant du Real Madrid et la joie autour de cet évènement, le moment des critiques est désormais venu. Karim Benzema n'a toujours pas marqué depuis son retour en équipe de France combinant malchance et inefficacité. Les observateurs s'impatientent, mais ce n'est pas le cas en interne chez les Bleus.

Didier Deschamps a ouvertement défendu Karim Benzema, tandis que son coéquipier, Antoine Griezmann en a fait de même ce dimanche face aux médias. Dans une interview accordée à RTL, Paul Pogba a également pris la défense de l'attaquant du Real Madrid. Le milieu de terrain des Red Devils n'a aucun doute sur la qualité de son compatriote et l'affirme, quand le premier but viendra, les autres vont suivre.

"Vous parlez de l'un des meilleurs attaquants au monde, et vous me demandez si faut lui parler. Le rassurer, le chouchouter ? Il n'a pas besoin de ça. Vous allez voir, il va marquer et quand il va marquer c'est là ou tout le monde va le soulever. C'est ça que j'attends. On n'a pas besoin de douter de lui. Qui va douter de Karim Benzema ? Qui va douter de tous les attaquants qu'on a sur le terrain ou sur le banc ? Personne, surtout pas les Français", a expliqué Paul Pogba.

"L'équipe de France ne va pas gagner 6-0 à chaque fois"

"Il a des occasions, ce n'est pas comme s'il n'en avait pas, il est dans le jeu, il est performant, le but va venir tout seul. Le maillot ne sera jamais lourd à porter pour toutes les personnes présentes ici. On assume. Le sélectionneur nous fait confiance, donc le maillot ne peut pas être lourd pour nous. Jamais. Il faut juste soutenir nos joueurs, avoir confiance en eux et ne pas se poser de questions. Vous allez voir les prochains matches", a ajouté l'international français.

Paul Pogba est revenu sur le match contre la Hongrie : "Je me sens bien physiquement, ça va. On récupère. Ce match contre la Hongrie a tapé dans les organismes, mais ça va on récupère. Non, il n'y a pas eu de décompression entre les deux matches. Ce sont deux matches totalement différents. Un match dans lequel on joue contre une équipe qui a le ballon, qu'on peut prendre en contre, qui laisse beaucoup d'espaces. Et une équipe, qui déjà joue chez elle avec un douzième homme, qui joue agressive, qui joue derrière. On voulait les percer, trouver les espaces, les faire courir et marquer le plus vite possible pour ne pas connaître un match comme on l'a connu".

"On a fait match nul. C'est parce que c'est la Hongrie... Je ne veux pas qu'on pense que l'équipe de France doit battre toutes les équipes 6-0, ce n'est pas comme ça dans le football. Tout le monde le sait. Les petites équipes comme ça c'est toujours difficile, voir plus difficile, elles jouent contre l'équipe de France et elles se donnent encore un peu plus. Nous, on veut marquer le plus tôt possible sinon ce ne sera que des matches comme ça. Les matches ne sont plus faciles. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une occasion et ils l'ont mise. On reste sereins, positifs, ça va être des matches difficiles. On sait à quoi s'attendre pour le prochain match", a conclu le Red Devil.