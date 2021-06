France, Digne : "Notre famille actuellement, c'est le groupe"

Le latéral des Bleus est revenu sur le match contre la Hongrie, a défendu Karim Benzema et a évoqué l'ambiance dans le groupe.

Le match nul contre la Hongrie fait beaucoup parler autour de l'équipe de France. Les Bleus auraient pu valider leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de victoire ce samedi à Budapest. Les joueurs de Deschamps sont apparus émoussés en raison de la chaleur et ont été surpris par les Hongrois. Présent en conférence de presse ce lundi, Lucas Digne est revenu sur ce faux pas et n'a pas remis en doute la préparation physique des Bleus.

"La préparation a été très bien gérée, on l'a vue sur le premier match. Les conditions étaient particulières. À 15h, conte la Hongrie, il faisait très chaud, c'était vraiment plus compliqué physiquement. On n'a pas subi de crampes, ou quoi que ce soit. C'est aussi des signes qu'on n'est pas trop mal physiquement et qu'on est en train de monter en puissance. Le groupe n'est pas affecté par le nul contre la Hongrie. On est premiers après deux journées, on a notre destin entre les mains mercredi pour aller chercher la qualification, c'est le plus important", a expliqué la latéral d'Everton.

"Le coach nous a dit que l'objectif est d'aller chercher la qualification. On est premiers du groupe. Après deux journées, c'était l'objectif et on est très content. Le match nul n'était pas le résultat espéré mais on va aller chercher cette qualification contre le Portugal. Comment arrêter Cristiano Ronaldo ? C'est l'affaire des quatre défenseurs parce qu'il bouge énormément sur la ligne d'attaque, il faut toujours garder un oeil sur lui, à bien communiquer. Il bouge beaucoup, il ne faut pas laisse d'espace. Sur sa longévité, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire à son âge. Et aussi ce qu'il a réussi à faire tout au long de sa carrière. C'est un exemple de travail pour tous les joueurs", a ajouté Lucas Digne.

L'international français ne se voit pas comme la doublure de Lucas Hernandez : "Il n'y a pas de hiérarchie à aucun poste, il prend ses décisions la veille du match. Il met son équipe en place comme tout coach en club. C'est aux joueurs de tout donner aux entraînements pour espérer avoir du temps de jeu. À aucun moment, je ne me pose la question si le coach va me mettre ou non pour le prochain match. Je donne tout aux entraînements, l'objectif de tout le monde est de jouer. J'essaie de donner un casse-tête au coach pour qu'il compose son onze".

Lucas Digne ne pense pas qu'il y ait un problème autour de Benzema et de son besoin de marquer pour se libérer : "On ne discute pas de ça, je ne sens personne affecté par rapport à ça. On connaît tous sa qualité, il l'a démontré depuis énormément d'années au Real Madrid. Il fait énormément pour l'équipe, il est très mobile et bouge énormément. Quand le premier but va arriver, ce sera comme le robinet, comme a dit Antoine. Il n'y a aucune question au sein du groupe".

En revanche, le latéral des Bleus est heureux de l'ambiance du groupe qui comble l'absence des proches : "Ma famille ne viendra pas au match car mes enfants sont petits. Ma petite a cinq mois et le plus grand a deux ans. Expliquer que papa ne peut pas faire un bisous, c'est compliqué. Pour éviter trop de tristesse, on va le laisser à la maison. Pour le groupe, ce n'est pas facile d'être loin de sa famille. On a tous fait ce sacrifice et on est conscient de cet objectif. Notre famille actuellement c'est le groupe et il vit super bien. (...) Tout le groupe est forcément très déçu et triste pour Ousmane Dembélé. C'est un super mec et et un super joueur aussi. Il amène énormément de joie dans le groupe et sa qualité sur le terrain. C'est une très grosse déception".