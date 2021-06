L'incroyable inefficacité de Benzema à l'Euro

L'attaquant des Bleus n'a toujours pas marqué lors d'une phase finale de l'Euro.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, Karim Benzema, 85 sélections et 27 buts avec les Bleus, n'a toujours pas marqué le moindre but lors de la phase finale d'un Euro !

Huit matches et 0 but à l'Euro

Il a pourtant joué huit matches dans cette compétition (deux en 2008, quatre en 2012 et donc deux en 2021) en étant à chaque fois titulaire.

A titre de comparaison, son coéquipier Antoine Griezmann totalise 7 buts à l'Euro ce qui en fait le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'épreuve derrière Cristiano Ronaldo (11 buts avant Portugal-Allemagne) et Michel Platini (9 buts).

L'article continue ci-dessous

Selon les statistiques de notre partenaire Opta Sports, l'attaquant des Bleus a même tiré trente fois au but sans marquer en comptant ses deux tentatives infructueuses face à la Hongrie ce samedi.

Benzema va-t-il faire pire qu'Iniesta ?

Et depuis l'Euro 1980, seuls deux joueurs ont fait preuve d'une plus grande inefficacité devant les cages : Andrés Iniesta (34 tirs) et Clarence Seedorf (33 tirs). Karim Benzema pourra toujours se consoler en se disant que le milieu espagnol a été sacré deux fois à l'Euro, en 2008 et 2012.

30 - Depuis 1980, seuls l’Espagnol Andrés Iniesta (34) et le Néerlandais Clarence Seedorf (33) ont tenté plus de tirs sans marquer à l'EURO que Karim Benzema (30, dont 2 aujourd’hui). Insolation. #EURO2020 #FRA pic.twitter.com/khgbXfxTub — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2021

Karim Benzema espère cependant ne pas battre le record d'Iniesta et il aura l'opportunité de se rattraper dès mercredi, face au Portugal, pour le troisième et dernier match de la phase de groupes des Bleus.

Non sélectionné par Didier Deschamps pendant six ans, les derniers buts de Karim Benzema avec les Bleus remontent aux 8 octobre 2015. A l'Allianz Riviera de Nice, le joueur du Real Madrid avait inscrit un doublé contre l'Arménie lors d'une victoire 4-0.