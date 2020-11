"Liverpool pourrait vendre Salah si le prix est intéressant"

L'ancien gardien de Liverpool, David James, pense que Mohamed Salah n'est plus indispensable aux Reds et qu'il serait intéressant de le vendre.

pourrait être disposé à écouter les offres pour Mohamed Salah "si le prix est juste", estime David James, l'ancien gardien des Reds. Pour ce dernier, l'Egyptien n'est plus indispensable aux champions d' .

Le Pharaon est devenu une véritable icône du côté d'Anfield, avec notamment 104 buts à son actif en 165 apparitions. Il a aussi aidé Liverpool à remporter des titres en et en , forgeant accessoirement le plus redoutable des partenariats avec ses collègues chanteurs Sadio Mané et Roberto Firmino. Malgré ce bilan impressionnant, des rumeurs sont apparues suggérant qu'il pourrait bientôt quitter les bords de la Mersey. Le grand faisant partie des clubs qui le suivent de près.

James dit qu'il serait prêt à laisser filer Salah si une offre alléchante était soumise aux Liverpuldiens et si un remplaçant de qualité est trouvé à son poste. "Si le prix est correct, n'importe quel joueur sera vendu", a déclaré l'ancien gardien de Liverpool dans un entretien à Stadium Astro lorsqu'on lui a demandé si un transfert à Madrid était possible pour l'ex-Romain. «Cela dépend de ce prix", a-t-il ajouté.

«C’est une situation difficile parce que vous avez un joueur qui marque constamment des buts, et c’est ce que veut chaque équipe, a temperé James. Si vous regardez Man City avec Sergio Aguero, c'est comme si la dépendance reposait sur un seul joueur. Si Salah allait à Man City, je ne pense pas que ce serait une bonne affaire pour Liverpool. S'il allait dans un championnat différent et dans un pays différent, cela aurait plus de sens. Je ne pense pas que Liverpool soit dépendant de Salah et c’est une bonne chose pour Jurgen Klopp. Cependant, il aurait encore besoin d'être remplacé".