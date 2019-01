Liverpool, Lovren blessé et remplacé par un néophyte de 16 ans

Lors d'un match de Cup contre Wolverhampton, les Reds ont enregistré la sortie sur blessure de leur défenseur croate, Dejan Lovren.

Un des rares titulaires de l'équipe à avoir été aligné d'entrée ce lundi lors du match de 32e de Cup face à Wolverhampton, Dejan Lovren n'est pas resté très longtemps sur le terrain. L'ancien Lyonnais a même dû quitter la pelouse dès la 6e minute de jeu en raison d'une blessure contractée.

Lovren s'est touché les adducteurs à la suite de l'une de ses toutes premières interventions de la partie. Il a été incapable alors de poursuivre et a demandé à son coach de pouvoir laisser sa place. Jurgen Klopp s'est exécuté.

Pour suppléer Lovren, l'entraineur allemand a fait appel à un véritable néophyte, en la personne de Ki-Jana Hoever. Né le 18 janvier 2002, ce dernier est à 16 ans le plus jeune joueur de l'histoire de LFC à prendre part à un match de Coupe. Et, de manière plus globale, il est le troisième footballeur le plus jeune à disputer un match de la doyenne des compétitions des clubs.

Avec cette entrée, le quatuor de derrière des Merseysiders lors de ce duel contre les Loups est devenu composé d'un débutant de 16 ans, un latéral de 18 ans, un milieu défensif (Fabinho) et aussi Alberto Moreno, qui n'est apparu qu'à deux reprises en championnat cette saison.