Liverpool - Kolo Touré : "Jürgen Klopp est en train de faire un travail remarquable"

Celui qui a joué à Liverpool entre 2013 et 2016 ne cache pas sa joie de voir les Reds sur le toit de la Premier League, saluant le travail du coach.

En 2019, Les Reds n'ont pas réussi à remporter la couronne nationale, devancés en toute fin de saison par . Plutôt que de se vautrer dans la douleur de cette déception, l'équipe de Jürgen Klopp s'est révoltée pour tenter de corriger cet échec et avait décroché la gloire de la Ligue des Champions.

"Jürgen Klopp est en train de faire un travail remarquable"

Depuis, a confirmé sa domination du moment en remportant, après une longue attente de 30 ans, la . Un titre savouré par les pensionnaires d'Anfield Road, mais aussi par les anciens joueurs du club. À l'image du défenseur Kolo Touré, soulagé par ce succès retentissant.

"Quand vous jouez pour une équipe comme Liverpool, avec les fans et l'ambiance, c'est incroyable. C'est un club incroyable et j'ai vécu de grands moments là-bas. C'est la meilleure du monde à l'heure actuelle ! Jürgen Klopp est en train de faire un travail remarquable. Ce sont de très bons mecs, qui sont honnêtes, qui travaillent très dur et qui adorent ce club. C'est vraiment génial", s'est félicité celui qui a joué à Liverpool entre 2013 et 2016, dans des propos repris par L'Equipe.



Malheureusement, le Reds n'ont pas été en mesure de se montrer aussi réguliers en Ligue des Champions. Pour rappel, le club du bord de la Mersey a été éliminé par l'Atlético de Madrid en huitième de finale de la compétition. Une élimination forcément prématurée pour une équipe tenante du titre... Point noir.