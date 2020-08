Neymar : "Je crois que je vis mon meilleur moment à Paris"

L'international brésilien a fête ses trois ans dans la capitale française ce lundi et a clamé son bonheur.

Ce lundi 3 août, Neymar fêtait son troisième anniversaire en tant que joueur du . Depuis son arrivée dans le club de la capitale en provenance du contre 222 millions d'euros, l'international brésilien a connu des hauts et des bas. Si ses performances sur le terrain sont très bonnes, les blessures ont empêché Neymar d'être présent au moment le plus important, à savoir lors des matches à élimination directe en .

Les nombreuses rumeurs concernant un retour au FC Barcelone de Neymar et son faux départ l'été dernier ont également pollué l'aventure parisienne de l'ailier formé à Santos. Mais depuis sa réconciliation avec les supporters cette saison, tout va pour le mieux entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Dans une interview publiée sur son site officiel, Neymar est revenu sur ses trois années dans la capitale française et voit le bon côté des choses.

"J'ai acquis beaucoup d'expérience au cours de ces trois années. J'ai vécu des moments de joie et d'autres plus compliqués, surtout quand je ne pouvais pas jouer à cause des blessures. Avec l'aide de mes coéquipiers, j'ai pu les surmonter et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir nos performances sur le terrain qui se sont traduites par des titres. Nos supporters, le club et tous les fans peuvent apprécier la prestation de notre équipe dans n'importe quel match", a analysé le Brésilien.

En grande forme face à l'ASSE et l'Olympique Lyonnais lors des deux dernières rencontres, Neymar est plus heureux que jamais au PSG : "Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille qui partage ce grand objectif que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous allons nous battre pour cela, car nous n'avons jamais été aussi proches".

Enfin, l'international brésilien a évoqué son adaptation au football français qu'il a découvert lors de son arrivée au PSG et dont les acteurs n'ont pas toujours été tendres avec lui : "Les ajustements se font match après match. C'est un football qui a des marquages très durs, avec de jeunes joueurs talentueux et rapides. Ma force est de dribbler pour éloigner le défenseur et aider un coéquipier à marquer le but. C'est comme ça que j'aime jouer".