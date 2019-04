Liverpool - Klopp veut rester concentré sur la Premier League

Alors que son équipe est toujours en course pour le titre, Jurgen Klopp espère que la Ligue des champions n'accaparera pas l'attention de ses joueurs.

Jurgen Klopp a juré ignorer les "bêtises" qui entourent la double confrontation à venir contre Barcelone en demi-finales de la pour se concentrer pleinement sur la course au titre en . Les Reds sont parvenus à se qualifier pour une nouvelle demi-finale européenne, lors de laquelle ils affronteront les champions d' en titre le 1er et 7 mai prochains.

Avant le match aller pourtant, il leur faudra disputer un match de championnat à domicile contre , déjà relégué. Un match encore une fois d'une très grande importance dans la course au titre. L'entraîneur allemand veut absolument s'assurer que son équipe ne sera pas distraite et qu'elle prendra au sérieux les Terriers afin de continuer à croire à un premier sacre en 29 ans.

"Certaines personnes à peuvent nous demander si nous pensons à Barcelone ou des bêtises comme comme ça", a-t-il estimé à propos des défis qui l'attendent, lui et ses hommes. Nous serons entièrement concentrés sur Huddersfield, mais d'ici là nous devons nous reposer, récupérer et nous préparer".

"Ce mercredi il y a un match également [le derby de Manchester]. Quand nous avons joué , ils étaient dans un bien meilleur moment que maintenant et cela a fait 0-0. Nous verrons ce qu'il se passe dans ce match, mais nous n'avons pas d'influence sur les autres matches. Si United prend un point et que nous allons à en pensons que c'est bon, alors nous pourrions être battus là-bas".

"Nous devons simplement rester concentrés sur nous, c'est ce qui a si bien fonctionné jusqu'ici et il n'y a pas de raison pour que nous devions changer cela."

Liverpool a récupéré la première place de la Premier League en s'imposant sur la pelouse de Cardiff ce dimanche (2-0) grâce à des buts et Georginio Wijnaldum et James Milner sur penalty. Les Reds ont joué un match de plus que , match en retard que les Skyblues devront disputer à Old Trafford mercredi donc (21h).

Les protégés de Jurgen Klopp pourraient donc être une nouvelle fois destitués de leur première place avant le rendez-vous contre Huddersfield, vendredi (21h), alors que la bataille pour la suprématie domestique peut encore être gagnée.

"Le total de points est comme une facture, dit Klopp. Tu ne sais pas de combien elle va être mais quand elle arrive, tu paies. Au final nous verrons bien combien de points nous avons et nous aurons ce que nous aurons. Si tu n'es motivé que pour gagner le Graal alors il y a quelque chose qui ne va pas chez toi".

"Nous sommes motivés pour jouer pour ce club, nous voulons remporter des matches de football parce que nous prenons du plaisir avec les fans."