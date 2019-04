Liverpool, Klopp content d'avoir évité la "peau de banane" de Cardiff

L'entraineur de Liverpool a rendu hommage à ses hommes après que ces derniers aient échappé au piège tendu par les Bluebirds.

Jurgen Klopp, le manager de , a salué la patience de son équipe lors du match contre Cardiff alors que l'enjeu était capital en vue du titre de champion.

Le Néerlandais Georginio Wijnaldum a trouvé la faille juste avant l'heure de jeu, brisant le verrou des Gallois. Il a alors soulagé toute son équipe, ainsi que les nombreux supporters qui avaient fait le déplacement pour ce match. James Milner a ensuite écopé d'un penalty à neuf minutes de la fin et l'a transformé. Avec ce succès, les Reds préservent leurs chances de mettre fin à une attente de 29 ans pour le sacre national.

Après la rencontre, Klopp a parlé de l’attitude de son équipe alors qu’ils se sont rassemblés pour surmonter un obstacle potentiel contre l'une des équipes bataillant pour le maintien. "Nous étions prêts à avoir la peau d'une banane et on le savait, a déclaré Klopp. Les gars ont été incroyables. C'était difficile pour nous tous".

"Nous ne soucions pas des résultats des autres"

"Le temps et le soleil qu'il y avait ont aussi rendu le match plus intense. Nous savions que nous devions rester patients et faire les choses bien, a ajouté le technicien allemand. Il faisait très sec sur le terrain, prendre les devants n'était donc pas très facile. Mais les gars ne se sont pas découragés. Nous avions de belles occasions en première période, mais nous savions que si nous continuions, nous aurions des chances. C’était génial de marquer les buts et souffler. Et pour le pénalty, il y était bien. Il (le joueur de Cardiff) attrappe Salah cinq ou six fois".

Le manager des Merseysiders a ensuite relevé le message qu'il a transmis ses joueurs pour qu'ils restent concentrés et avalent la pression : "Moi, je ne ressent pas la pression et nous devons nous comporter comme on le fait d'habitude. Nous ne pouvons pas changer les résultats des autres. Les gars essaient seulement de donner le meilleur d'eux-mêmes, nous ne parlons que de ce que nous devons faire. Leur attitude a été incroyable. Cette saison a été difficile mais aussi très positive dans un certain sens".