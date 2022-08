Liverpool : Jürgen Klopp va recadrer Darwin Nunez

Le patron des Reds a l'intention de parler avec l'Uruguayen de son comportement après son expulsion pour son coup de tête contre Crystal Palace.

Jurgen Klopp a déclaré qu'il allait parler à Darwin Nunez de son comportement après l'exclusion de l'attaquant de Liverpool pour sa première titularisation en Premier League. L'Uruguayen a reçu un carton rouge direct après avoir donné un coup de tête à Joachim Andersen, le défenseur de Crystal Palace, en seconde période du match nul 1-1 entre les deux équipes à Anfield lundi soir.

"Une mauvaise réaction"

Il devient le premier joueur à être expulsé pour comportement violent pour Liverpool sous la direction de Klopp, et il purgera maintenant une suspension de trois matchs, à partir de la semaine prochaine contre Manchester United à Old Trafford. Lors de sa conférence de presse d'après-match, Klopp a déclaré que Nunez avait mérité son carton rouge, et a dit qu'il parlerait au joueur de 23 ans dans les prochains jours.

"Non, je ne lui parlerai pas pendant trois matchs !" a-t-il plaisanté. "Non, je lui parlerai bien sûr. Je voulais d'abord voir la situation. Je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai vu Andersen sur le sol et Darwin s'éloigner. C'était mon point de vue. J'ai donc demandé à nos gars, je l'ai vu et oui, c'était un carton rouge, une mauvaise réaction".

"Darwin doit en tirer des leçons"

"Andersen le voulait et l'a obtenu, mais Darwin a fait une erreur. Une petite provocation ici et là, et définitivement la mauvaise réaction. Je ne peux pas le nier. Il en tirera des leçons. Malheureusement, il aura quelques matchs pour le faire, ce qui n'est pas cool pour nous, encore moins avec notre situation spécifique, mais c'est ce que c'est", a ajouté le technicien des Reds.

Plus tôt, Klopp avait discuté du carton rouge avec Sky Sports, disant : "Cela n'a aucun sens de parler autant en public. Ce n'est absolument pas la réaction que nous voulons voir. Les défenseurs centraux de Premier League le feront, ils veulent l'avoir, il est lui-même difficile à manier, et ce n'est pas une réaction à avoir. Je ne sais pas combien de temps il sera suspendu, mais c'est la situation et nous allons l'utiliser pour le travail physique. Pas comme une punition, juste pour le rendre encore plus fort."

Liverpool a abordé la rencontre avec une longue liste de blessés, Joel Matip et Roberto Firmino étant tous deux écartés, tandis que Joe Gomez et Jordan Henderson n'étaient en forme que pour une place sur le banc. "Joel sera absent pendant deux semaines, nous verrons", a déclaré Klopp après la rencontre. "La semaine a été folle. J'ai connu beaucoup de semaines, mais c'était comme si nous avions une sorcière dans le bâtiment, honnêtement ! Chaque jour, quelqu'un d'autre s'est retiré de l'entraînement pour les raisons les plus folles".

"Joe n'a pas commencé - Nat [Phillips] s'est très bien débrouillé, je dois dire - parce qu'il ne s'est entraîné qu'hier après avoir eu un problème. Bobby n'a pas pu venir, et Hendo nous a dit ce matin qu'il y avait un problème s'il jouait trop longtemps. C'est la situation, ce n'était pas très cool, mais j'ai vraiment aimé le match. Nous voulions nous battre et nous avons joué de très bonnes choses", a conclu Klopp.