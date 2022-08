Liverpool : L'avis tranché de Klopp sur les recrutements

La saison de Premier League démarre ce week-end et Liverpool entame sa campagne en se rendant à Craven Cottage où il est l'invité de Fulham.

Le manager des Reds, Jürgen Klopp, a rencontré les médias vendredi après-midi pour évoquer le match et a également parlé d'autres sujets comme le marché des transferts.

Nouvelle saison : "Nous ne savons jamais ce qui va se passer. Nous avons des attentes, des rêves... tout ce genre de choses et à partir de maintenant, nous pouvons avoir un peu plus d'influence. Ce que nous avons fait ces dernières semaines est bien et important, mais le vrai test est à venir. La prochaine sera plus difficile, c'est comme ça. Toutes les équipes se sont améliorées - tout le monde essaie de s'améliorer sur le marché des transferts, en utilisant l'expérience de la saison dernière. Nous devons nous améliorer de toute façon - de petits ajustements, en nous appuyant sur les choses que nous savons pouvoir faire et en y parvenant de différentes manières. Être plus dominants dans les moments avec et sans ballon. Nous pensons donc à beaucoup de choses liées au football. Nous essayons d'aider les garçons à le faire, pour que cela devienne naturel, avec les séances d'entraînement. J'ai apprécié la pré-saison, la plus grande partie, donc je suis positif, mais c'est le problème - c'est ma nature. Nous verrons bien."

Les blessures : "Nous avons trop de blessures, c'est vrai, mais pour le moment, rien n'a changé. Nous avons eu beaucoup de situations malheureuses. Nous avons commencé avec Diogo qui n'était pas à 100%. Dans quelques semaines, ils seront de retour mais ils n'étaient pas dans la pré-saison, ce qui n'est pas cool. Ensuite, Kostas a été malchanceux à l'entraînement. Il pourrait être prêt à s'entraîner la semaine prochaine, ce qui est utile. Ibou, sur une contestation lors du match contre Strasbourg, il faut voir combien de temps cela va prendre, mais il sera absent pour un moment. Oxlade, bien sûr".

Possibilité d'autres recrutements : "Ce n'est pas cool mais nous ne pouvons pas régler un problème que nous aurons pendant quatre semaines avec un transfert pour un an - cela n'a aucun sens pour nous. Mais, cette fenêtre de transfert est toujours ouverte, donc nous verrons. Les plans sont, ne vont pas dans cette direction."