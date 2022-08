Liverpool-Crystal Palace (1-1) : Les Reds piétinent encore

Début de saison compliqué pour Liverpool qui réalise son deuxième match nul en deux journées.

Lors de la première journée, Liverpool avait été tenu en échec par Fulham (2-2). Un faux-départ qui s’est confirmé ce lundi 15 août, en clôture de la deuxième journée de Premier League.

Pour sa première sortie de la saison à Anfield, Liverpool a encore une fois partagé les points avec son adversaire du soir, en l’occurrence, Crystal Palace.

Liverpool dominateur mais piégé par Zaha

Le début de la rencontre ne laissait pourtant pas présager un tel résultat. Les Eagles étaient étouffés dès l’entame du match et les Reds multipliaient les occasions plus ou moins franches par Darwin Nuñez (1ère, 9e), Luis Diaz (17e) et Mohamed Salah (22e, 30e).

Et à la surprise générale, c’est Crystal Palace qui ouvrait le score, totalement contre le cours du jeu. Sur une contre-attaque rapide, Eze lançait Zaha, à la limite du hors-jeu, qui filait droit au but avant d’ajuster Alisson Becker (32e).

Liverpool ne se laissait pas abattre pour autant et reprenait sa domination. Dans les arrêts de jeu de la première période, Darwin Nuñez pensait égaliser mais sa frappe heurtait le poteau de Guaita (45+3e).

Nuñez perd ses nerfs, Luis Diaz s’offre un joli but

En deuxième période, Liverpool se compliquait un peu plus la tâche après l’expulsion de Darwin Nuñez (57e). L’Uruguayen répondait à une provocation d’Andersen par un geste d’humeur et écopait logiquement d’un carton rouge.

Paradoxalement, cette expulsion galvanisait les Reds et Luis Diaz, faisait hurler de joie en Anfield en égalisant après un joli numéro en solo (61e).

Crystal Palace, qui laissait le ballon à Liverpool et procédait en contre, manquait de peu le hold-up : Wilfried Zaha se jetait pour couper un centre de Cheick Doucouré mais le ballon heurtait le poteau droit d’Alisson (78e).

Lundi prochain : Manchester United-Liverpool

A l’issue de cette rencontre, Liverpool ne compte que deux points alors que le calendrier laissait penser que les Reds auraient un meilleur bilan comptable.

Les hommes de Jürgen Klopp occupent la 14e place (avec déjà quatre points de retard sur Manchester City) et se rendront lors de la troisième journée (lundi 22 août, 21h00) à Old Trafford pour défier un Manchester United à la dérive (lanterne rouge avec zéro point).