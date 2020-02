Liverpool, Henderson indisponible trois semaines

Le milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson, sera indisponible pendant trois semaines en raison d’un souci aux adducteurs.

Coup dur pour . Le club de la Mersey devra faire sans son milieu défensif et capitaine, Jordan Henderson, pendant les trois prochaines semaines. L’international anglais souffre d’un problème aux adducteurs.

Cette information a été révélée ce vendredi par son manager Jurgen Klopp en conférence de presse. "Hendo, ça aurait pu être pire même, a-t-il confié. C'était les adducteurs, mais ce n'est pas si grave. Il sera absent pendant environ trois semaines, ce qui n'est pas bon mais on se dit qu’on a été chanceux ».

Henderson va devoir manquer plusieurs matches importants des champions d’Europe en titre. Il sera out contre , et en PL, et ici face à en Cup. Sa participation à la rencontre retour de C1 contre l’Atlético est fortement incertaine.

Cette saison, Henderson a été parmi les éléments les plus utilisés chez les Merseysiders puisqu’il a disputé 34 matches dont 31 comme titulaire (3 buts inscrits). Seuls cinq joueurs comptent un temps de jeu plus conséquent que le sien au LFC, toutes compétitions confondues.