Klopp répond à un jeune fan de MU qui lui demande de perdre exprès

Un supporter de Manchester United a demandé à Jurgen Klopp de perdre volontairement un match. Le coach allemand lui a répondu.

Le manager de , Jurgen Klopp, a écrit à un fan de âgé de 10 ans qui lui a envoyé une lettre pour demander à ce que les Reds perdent au moins une fois en championnat.

Alors qu'ils ont subi une défaite 1-0 contre l'Atletico Madrid lors du match aller des 8es de la Ligue des Champions en milieu de semaine, les Reds ont remporté leurs 17 derniers matches de . Un record. Horrifié par la bonne forme des Reds, un jeune supporter des Red Devils, un certain Daragh Curley, a pris le soin d'écrire à Klopp et de lui demander de jeter l'éponge.

"Liverpool gagne trop de matchs. Si vous gagnez neuf matchs de plus, vous avez la meilleure série d'invincibilité de l'histoire du football anglais. En tant que fan d'United c'est très triste", a écrit Curley. "Donc, la prochaine fois que Liverpool jouera, faites-les perdre. Vous devriez simplement laisser l'autre équipe marquer. J'espère que je vous ai convaincu de ne plus jamais gagner le championnat ou un tout autre match."

Le coach des Reds s'est amusé devant cette requête assez particulière mais il a décidé de répondre gentiment à Curley, expliquant pourquoi il ne pouvait pas laisser son équipe perdre et déclarant que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer avait de la chance d'avoir son soutien. "Malheureusement, à cette occasion, je ne peux pas accéder à ta demande, pas par choix de toute façon", a répondu Klopp. "Autant tu veux que Liverpool perde, c'est mon travail de faire tout ce que je peux pour aider Liverpool à gagner car il y a des millions de personnes dans le monde qui veulent que cela se produise, donc je ne veux vraiment pas les laisser tomber. Mais, je peux dire en toute certitude qu'il y a une chose qui ne changera pas, c'est votre passion pour le football et pour votre club. Manchester United a de la chance de vous avoir. Bien que nos clubs soient de grands rivaux, nous partageons également un grand respect les uns pour les autres. Et c'est pour moi c'est ce que signifie le football".

Dans le cadre d'un devoir scolaire, Curley et ses parents n'avaient jamais imaginé que l'entraîneur allemand lirait, et encore moins répondre à la lettre. "Ma femme Tricia était dans le bureau de poste et on lui a dit qu'il y avait une lettre recommandée pour Daragh Curley", a déclaré M. Curley à la BBC. "Elle se demandait qui enverrait à Daragh une lettre recommandée, mais quand elle en a parlé à Daragh, il a dit 'oh c'est Jurgen Klopp'. Et c'était en fait Jurgen Klopp!"

Lundi prochain, Klopp va s'assurer que la séquence de victoires de Liverpool en Premier League se poursuive. Les Reds ont actuellement 22 points d'avance sur , deuxième, avec United encore plus loin en septième position.