Liverpool - Gerrard : "Alexander-Arnold et Robertson sont des joueurs de classe mondiale"

L'ancien joueur des Reds a vanté les qualités des deux latéraux au profil offensif, très importants dans le dispositif de Jürgen Klopp.

Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson sont déjà des joueurs "de classe mondiale" à en croire un illustre ancien de , Steven Gerrard. Les deux internationaux jouent un rôle majeur dans la bonne période des Reds.

Les deux joueurs se livrent d'ailleurs un duel au nombre de passes décisives délivrées. Gerrard admet qu'ils font désormais partie intégrante d'une équipe de Liverpool qui a déjà connu le succès en et qui est en quête d'un titre en .

"Ce que nous avons avec Trent [Alexander-Arnold] et Robbo [Andy Robertson] à l'heure actuelle, là de suite, vous les mettriez dans la catégorie des joueurs de classe mondiale", a déclaré l'ancien milieu de terrain au Liverpool Echo.

"Ils font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Il est donc inutile de dire à quel point ils peuvent être bons parce qu'ils en sont déjà là. L'important pour Trent maintenant c'est : peut-il maintenanir cette constance aussi longtemps que possible ? Parce qu'il peut continuer et devenir ce qu'il veut être.

"Ce que je dirais, c'est qu'il est déjà en haut et qu'en tant que supporters de Liverpool, nous avons la chance d'avoir ces deux défenseurs dans cette position parce qu'ils volent littéralement. Ils sont tellement importants pour la façon dont joue Liverpool et j'adore les regarder [jouer]."

Gerrard a passé une courte période à travailler avec les jeunes de Liverpool après avoir raccroché les crampons. Avant de s'engager comme n°1 avec les , il a eu le temps de participer au développement d'Alexander-Arnold, un autre natif des bords de la Mersey.

"J'ai eu la chance de passer quelques temps aux côtés de Trent pendant son passage au centre de formation et il s'est démarqué, poursuit Gerrard. Bien sûr, les gens parlent toujours de sa technique et les choses qu'ils voient, mais j'ai vu quelque chose dans ce gamin qui est plus de l'ordre du caractère.

"Le talent peut vous amener à certains endroits, mais j'ai vu qu'il avait le combat, le désir et l'implication et c'est ce qui le maintiendra tout au long d'une carrière que l'on peut espérer longue. Le talent est tellement évident, mais j'ai vu quelque chose de différent en lui et c'est la raison pour laquelle il en est là."