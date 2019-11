Liverpool, Jordan Henderson a "failli tuer" Luis Suarez

Luis Suarez et Jordan Henderson ont eu de très bonnes relations à Liverpool, mais ont connu des débuts difficiles.

L'Anglais évoqué la frustration qu'il ressentait à l'entraînement alors qu'il travaillait aux côtés de la star uruguayenne.

A cette époque, j'étais un jeune joueur et il y avait une ou deux choses que Luis avait faites à l'entraînement et qui ne me plaisaient pas. Cela m'avait fait sentir que je n'étais pas assez bon", a-t-il déclaré dans le podcast de Jamie Carragher.

"Il levait les bras comme s'il voulait dire : 'qu'est-ce qu'il fait?', Comme si je ne devais pas être là. Cela m'a vraiment fait mal et cela m'a vraiment frustré. Il l'a fait une, deux, puis trois fois, puis j'ai explosé et j'étais prêt à le tuer." En fin de compte, les deux joueurs ont réglé leurs différends.

"À partir de ce moment-là, j'ai eu une très bonne relation avec Luis", a déclaré Henderson.

"Je me souviens du match qui a suivi, je l'ai mis en position id »ale pour un but face à Stoke. A partir de là, Luis a été super avec moi. J'étais vraiment proche de lui vers la fin. Je suis toujours en contact avec lui maintenant."