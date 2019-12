Liverpool - Alisson : "Jouer contre Messi m'a beaucoup aidé"

Le portier des Reds a assuré qu'avoir affronté le sextuple Ballon d'Or à plusieurs reprises l'avait aidé à progresser.

Le gardien de but de , Alisson, a déclaré qu'il a atteint le sommet de son art en pouvant jouer contre les meilleurs joueurs du monde, désignant Lionel Messi comme une star qu'il apprécie particulièrement. Les deux hommes ont été honorés au Ballon d'Or cette semaine, Alisson a remporté le Trophée Yashin du meilleur gardien de but et Messi a été couronné pour la sixième fois.

Les deux joueurs se sont affrontés en demi-finales de la la saison dernière, et malgré la qualification des Reds après la Remontada du match retour, le Brésilien de 27 ans assure que l'Argentin l'a poussé à se surpasser.

"Quand nous jouons avec, et contre les meilleurs, nous ne pouvons que progresser. Et Messi m'a beaucoup aidé !, a-t-il déclaré à Football. Contre lui, j'ai eu certains de mes meilleurs souvenirs de footballeur."

Il a également évoqué certains des autres gardiens contemporains en concurrence avec lui, y compris son compatriote Ederson qui évolue à . "On a toujours été en compétition, pour être le meilleur. La chance que j'ai eue par rapport à lui a été de l'avoir comme grand frère. Je ne l'ai jamais considéré comme un rival mais comme un soutien. Parfois, je n'ai pas de mots pour dire ce qu'il représente pour moi."

Tout au long de sa carrière, Alisson a été confronté à une concurrence féroce, de Dida à l'Internacional quand il était jeune jusqu'à son passage à la Roma, avec Wojciech Szczesny. Et l'intéressé de conclure : "J'ai toujours eu de sacrés concurrents ! Je crois que Dieu a mis ces grands joueurs sur mon chemin pour que je devienne chaque jour meilleur".

Le gardien brésilien et ses coéquipiers accueillent pour le derby de la Mersey ce mercredi (21h15).