Ballon d'Or 2019 - Alisson remporte le trophée Yashin

Le brésilien Alisson s’est adjugé le premier trophée Lev Yashin, qui récompense le meilleur gardien du monde par France Football.

Le premier lauréat du trophée Lev Yashin est connu. Il s’agit du dernier rempart de et de la sélection brésilien, Alisson Becker. Présent dans le Top 10 du classement du Ballon d’Or, l’ancien romain a donc égayé sa soirée par une récompense individuelle.

Le couronnement d’Alisson est parfaitement mérité. Agé de 27 ans, le natif de Novo Hamborgo a été parmi les grands artisans du titre de champion d’Europe conquis par Liverpool. Il a aussi fait parler de lui en en signant 21 clean sheets. D’autre part, Alisson a aussi le privilège de soulever la Copa America . Durant la compétition sud-américaine, il n’a encaissé qu’un but. Enfin, pour rappel, le Brésilien avait aussi terminé comme meilleur gardien du classement Goal 50 .

Alisson devant Ter Stegen

Au classement de ce trophée, Alisson devance notamment son compatriote Ederson et l’Allemand Marc André Ter Stegen. C’est un bel accomplissement, et cela situe un peu plus le niveau de son brillant gardien. Reste à savoir si cette consécration est un « one shot » ou le début d’un règne pour l’international auriverde.

Pour rappel, le trophée Yashin en hommage à l’ancien gardien soviétique, Lev Yashin , et qui fut le seul portier vainqueur d’un Ballon d’Or. C’était en 1963. Depuis cette époque, aucun joueur occupant ce poste n’a donc remporté ce prix. Celui qui s’en est le plus rapproché c’est Gianluigi Buffon en 2006.