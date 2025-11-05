Marseille - Atalanta : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Europe revient envahir l’atmosphère du Vélodrome, ce mercredi 5 novembre. Sous les projecteurs, Marseille accueille l’Atalanta pour une rencontre déjà capitale dans cette phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux équipes se suivent au classement avec seulement un petit point d’écart, mais leurs dynamiques semblent aller dans des directions opposées. Les Olympiens cherchent à rebondir après une déception à Lisbonne, tandis que les Italiens traversent une spirale négative. Ce mercredi soir, la tension grimpe d’un cran, car les deux clubs savent qu’une victoire pourrait changer la trajectoire de leur campagne européenne.

OM-Atalanta, un rendez-vous capital en Ligue des champions

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer son quatrième match de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec une seule idée en tête : se relancer et montrer qu’il ne manque pas grand-chose pour se mêler aux prétendants aux huitièmes. La soirée s’annonce brûlante au Stade Orange Vélodrome, où les hommes de Roberto De Zerbi ont fait le plein de confiance en septembre avec une victoire éclatante 4-0 contre l’Ajax Amsterdam.

Depuis l’entame européenne, le club phocéen vit des montagnes russes. Pour son entrée dans la compétition, Marseille s’est frotté immédiatement à un géant : le Real Madrid. Combatifs mais pas récompensés, les Marseillais ont cédé 2-1 en Espagne. Dans la foulée, face à l’Ajax, l’OM a offert un récital offensif pour décrocher son unique succès à ce stade. Puis, la troisième marche n’a pas tenu à Lisbonne contre le Sporting CP (1-2). Ce revers a laissé des traces et de la frustration dans le vestiaire, tant la sensation d’avoir laissé filer un résultat résonnait.

L’Atalanta débarque dans le doute

L’Atalanta Bergame, elle, figure juste devant Marseille, à la 17ᵉ position, avec quatre unités au compteur. Les Italiens ont démarré leur parcours européen par une lourde claque infligée par le PSG (0-4). Ils ont ensuite corrigé le tir contre Bruges (2-1) avant de concéder un match nul contre le Slavia Prague (0-0).

Cependant, la dynamique lombarde inquiète en Serie A. Bergame traverse une série négative : aucun succès sur ses six dernières sorties en championnat. Leur dernière victoire remonte au 21 septembre, contre Torino (3-0). Et le week-end précédent ce déplacement, Udinese a encore ajouté du poids sur leurs épaules en s’imposant 1-0. Moral fragile, résultats en berne, et déplacement dans un volcan : l’Atalanta n’arrive pas en terre phocéenne avec l’humeur la plus sereine.

Un Vélodrome prêt à s’embraser

Pour Marseille, jouer à domicile change tout. Le public a déjà pesé lors de la démonstration face à l’Ajax. Chaque duel, chaque course, chaque tir trouvera son écho dans une enceinte prête à pousser son équipe vers un deuxième succès. Avec la frustration de Lisbonne en tête, les joueurs marseillais veulent frapper un grand coup et repartir de l’avant.

Cette rencontre représente plus qu’un match de poule : c’est une opportunité de tourner une page récente faite de regrets, d’appuyer leur statut européen naissant, et d’envoyer un signal fort.

Sur quelle chaine suivre le match Marseille - Atalanta ?

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame sera à suivre ce mercredi 05 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+.

Horaire et lieu du match OM - Atalanta

Ligue des Champions - Ligue des Champions Stade Orange Velodrome

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

Marseille ne compte que trois unités au compteur. Un bilan loin des ambitions affichées à l’entame de la compétition. Relégués à la 18e position, à six longueurs des leaders, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. Pour rester dans la course aux barrages et nourrir l’espoir de voir le prochain tour, la victoire est impérative ce mercredi au Vélodrome.

Mais la tâche s’annonce délicate pour l’entraîneur italien, confronté à une véritable hécatombe dans son effectif. Ulisses Garcia, Pol Lirola, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Timothy Weah et Facundo Medina ne pourront pas prendre part à la rencontre. Emerson, expulsé face au Sporting lors du dernier déplacement à Lisbonne, sera également suspendu. Une liste d’absents qui complique sérieusement les plans du club phocéen.

Infos sur l'équipe de l'Atalanta

L’Atalanta se rend à Marseille dans un contexte sportif délicat. Les Bergamasques traversent une période creuse en Serie A, où ils restent sur cinq rencontres sans succès et pointent actuellement en dixième position avec 13 points. Sur la scène européenne, leur parcours a été plus nuancé.

Pour ce déplacement au Vélodrome, Gian Piero Jurić disposera toutefois d’un groupe pratiquement au complet. Seul Salvini manque à l’appel, ce qui lui offre un éventail tactique optimal pour tenter de repartir de Marseille avec un résultat positif.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

OM Derniers matches ATA 0 1 Nul 1 Atalanta 3 - 0 Marseille

Marseille 1 - 1 Atalanta 1 Buts marqués 4 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

