L'Italie victorieuse sans briller ? Roberto Mancini s'en satisfait

Le sélectionneur de la Nazionale estime qu'en cette période compliquée pour les organismes, enchaîner les victoires est sa principale préoccupation.

Trois jours après son succès face à l'Irlande du Nord (2-0), l'Italie a pris le meilleur sur la Bulgarie (2-0) dimanche soir, lors de son deuxième match de qualification pour la prochaine Coupe du monde. La Squadra Azzurra a enchaîné un second succès en bataillant, face à un adversaire bien organisé et discipliné.

Au sortir de la rencontre, Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, a salué la bonne prestation d'ensemble de ses joueurs. "Tous les matches sont difficiles, avec des équipes qui, comme la Bulgarie, se mettent derrière et attendent de pouvoir jouer en contre. C'est évident qu'on trouve moins d'espaces et que c'est plus difficile de débloquer le match. Une Italie moins brillante ? On a concédé très peu d'occasions. Je le répète, les matches faciles n'existent pas", a-t-il expliqué, lucide, au micro de la RAI.

"À ce moment de la saison, les équipes sont fatiguées"

"La différence de buts ? Je n'ai pas l'impression que les autres équipes marquent sept ou huit buts à chaque match. À ce moment de la saison, les équipes sont fatiguées. Oui, la différence de buts est importante, mais on essaiera de battre la Suisse (principal adversaire de l'Italie dans le groupe)", a ensuite ajouté Roberto Mancini.

De son côté, Andrea Belotti, buteur, s'est dit heureux d'avoir fait la différence. "On s'était entraîné aux penalties dans la semaine et j'avais été désigné pour les tirer. Insigne m'a donné le ballon, il le savait, on a débloqué un match difficile. Fatigués ? Le Covid nous a beaucoup touchés. On arrive de deux saisons consécutives, on ne s'est jamais arrêté, la fatigue peut se faire sentir. Mais on est un grand groupe, on continue à gagner, il y a des grosses attentes c'est normal", a-t-il analysé, au micro de la RAI.

Quoiqu'il advienne, il faudra compter sur la Nazionale pour donner le meilleur d'elle-même, alors que la sélection italienne retrouve de l'ambition, à l'image des propos de son défenseur Francesco Acerbi, lequel s'était vivement félicité de voir autant de joueurs transalpins évoluer dans les meilleurs clubs européens.