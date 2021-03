Italie - Francesco Acerbi optimiste pour l'avenir de la Nazionale

Le défenseur de la Squadra Azzurra a salué le bon travail effectué ces dernières années, permettant à l'Italie de retrouver le goût de l'ambition.

L'Italie a pris le meilleur sur l'Irlande du Nord (2-0), jeudi soir, lors de son premier match de qualification pour la prochaine Coupe du monde. Privée de match officiel depuis quatre mois, la Squadra Azzurra a retrouvé le chemin de la victoire grâce à des buts inscrits par Domenico Berardi et Ciro Immobile. Idéal pour lancer ses qualifications !



Au sortir de la rencontre, Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, a salué la bonne prestation d'ensemble de ses joueurs. "Nous avons déjà affronté de grandes équipes en Ligues des nations comme les Pays-Bas ou la Pologne, en obtenant de bons résultats. Nous verrons bien par la suite quand nous rencontrerons d'autres grandes nations lors de l'Euro, mais je pense que nos qualités ressortent plus quand nous affrontons un adversaire qui est prêt à tout pour gagner", a ainsi confié le technicien transalpin.

Après plusieurs années de reconstruction, l'Italie retrouve de l'ambition et peut aujourd'hui envisager l'avenir avec plus de sérénité. Et les discours prouvent que la confiance est de retour. Dans la lignée des propos tenus par Roberto Mancini, le défenseur Francesco Acerbi s'est lui aussi réjoui des progrès affichés par la Nazionale.

"Dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, comme Verratti, Florenzi (tous deux au PSG) et Emerson (Chelsea). Ils vont disputer les quarts de finale de la Ligue des champions. Je pense que dans cette équipe, il y a un mélange de jeunes et de joueurs de qualité. L'entraîneur et son staff ont été formidables pour créer un groupe solide et c'est ce qui fait la différence à la fin. Il est évident qu'il faut de bons joueurs pour obtenir de bons résultats, mais l'esprit d'équipe est également très important", a insisté le joueur de la Lazio Rome en conférence de presse, avant de louer l'état d'esprit présent dans le groupe transalpin.

"En équipe nationale, c'est le même état d'esprit qu'en club. Si tous les joueurs s'entraident et cherchent à atteindre les mêmes objectifs, tout devient plus facile. Nous abordons chaque match avec une grande confiance en nous-mêmes et en nos qualités. Mais oui, en fin de compte, nous pouvons dire que nous sommes une équipe avec un ADN européen et avec de jeunes joueurs forts". Prochain rendez-vous : un match de qualification pour la Coupe du Monde face à la Bulgarie, dimanche soir.