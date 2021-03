Russie - France (0-2), les Bleuets se remettent à l’endroit

L’équipe de France espoirs s’est relancé dans son groupe de l’Euro en prenant le meilleur sur la Russie.

Trois jours après sa défaite contre le Danemark, l’équipe de France espoirs s’est bien relancée en phase de poules du championnat d’Europe. En Hongrie, les hommes de Sylvain Ripoll ont disposé de la Russie, l’un de leurs principaux concurrents pour la qualification.

Deux pénalties pour plier le match

Tout s’est joué durant la première période demi-heure de la rencontre où les Bleuets ont frappé à deux reprises sur penalties. Odsonne Edouard a transformé le premier (15e), avant que Jonathan Ikoné n’ajoute un second à la 24e, d’une audacieuse panenka.

Mathématiquement, les Français ont rempli leur mission. Et au niveau de l’attitude, ce fut aussi beaucoup mieux que lors du match d’ouverture. Camavinga et ses coéquipiers ont cette fois montré plus d’abnégation, de solidarité et d’envie et c’est fort logiquement qu’ils ont empoché les trois points mis en jeu.

Dans la cage, Lafont a fait le boulot

Derrière, ils ont été moins exposés, et les rares fois où la défense a vacillé, Albant Lafont a veillé au grain sur sa ligne. Le portier du FC Nantes a réalisé deux arrêts décisifs en première période, permettant à sa sélection de garder le cap et maintenir à distance son opposant du jour.

Si brillants lors de leur premier match, les Russes ont cette fois eu beaucoup de difficultés à déployer leur jeu. Fedor Chalov, la star de l’équipe, a attendu la toute fin de partie pour se mettre en évidence sur une frappe de loin et qui est passée finalement hors cadre.

Les Bleuets l’ont donc emporté 2-0 et cette victoire les met en ballotage favorable en vue d’un passage en quarts de finale. Un succès contre l’Islande mercredi leur assurerait la qualification. Même un nul pourrait être suffisant en cas de défaite de la Russie.