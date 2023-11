Liste de Deschamps : Le nom d’une pépite aurait fuité !

Dans quelques heures, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les deux rencontres contre Gibraltar et la Grèce.

Déjà qualifiée pour l’Euro 2024, l’Equipe de France va jouer les deux dernières journées des éliminatoires de ladite compétition dans les tout prochains jours. En prélude à cela, la liste de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, est attendue cet après-midi.

Une pépite attendue dans la liste de Deschamps

Vainqueurs des Pays-Bas (1-2) en septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 et de l’Ecosse (4-1) en amical le mois dernier, les Bleus effectuent deux autres sorties en ce mois d’octobre. En effet, les hommes de Didier Deschamps vont d’abord accueillir Gibraltar le 18 novembre dans le cadre de la neuvième journée avant d’effectuer le déplacement pour affronter la Grèce le 21 du même mois pour l’ultime journée.

Pour ce faire, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, qui est prêt à reprendre les rênes d’un club, rendra publique la liste des joueurs retenus pour les deux matchs. En effet, le nom d’une pépite serait retenu par l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations du RMC Sport, le joueur très admiré par Thierry Henry devrait faire partie des convoqués par Deschamps cet après-midi. Il s’agit en effet du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery. Incontournable au PSG, le joueur âgé seulement de 17 ans n’a manqué qu’un seul match de Ligue 1 avec Paris cette saison (contre Strasbourg) et a disputé toutes les rencontres de Ligue des champions.

Auteur de 14 matchs joués avec le club francilien cette saison, Zaïre-Emery a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues. La blessure d’Aurélien Tchouaméni devrait profiter au milieu de terrain parisien pour bénéficier de sa première convocation en Equipe de France.

Notons par ailleurs qu’en plus de Tchouaméni, Didier Deschamps fera sans Benjamin Pavard. Le joueur est blessé et sera absent des terrains pour quelques semaines. Pendant ce temps, Jules Koundé devrait faire son come-back, lui qui était forfait le mois dernier à cause de blessure.