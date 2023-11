Equipe de France : Deschamps prêt à claquer la porte

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps sème le doute sur son avenir à la tête des Bleus.

L’Equipe de France s’apprête à perdre son sélectionneur. En poste depuis plus d’une décennie, Didier Deschamps ne pense plus faire long feu à la tête du staff technique de l’Equipe des France. Le technicien français reste ouvert à d’autres opportunités.

Deschamps veut reprendre un club

Dans un peu plus d’une semaine, l’Equipe de France sera en rassemblement pour livrer deux prochaines rencontres. Ceci après avoir battu les Pays-Bas (1-2) en septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 et l’Ecosse (4-1) en amical le mois dernier. Pour leurs deux prochaines sorties, les Bleus accueillent Gibraltar le 18 novembre avant d’effectuer le déplacement pour affronter la Grèce le 21 du même mois.

A quelques jours de ces deux duels comptant respectivement pour les neuvième et dixième journées des éliminatoires de l’Euro 2024, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a livré une certaine vérité sur son avenir à la tête des Bleus. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille reste ouvert à une opportunité pour reprendre les rênes d’un club. Dans un entretien avec Nice-Matin, celui qui a prolongé jusqu’en 2026 se dit prêt à quitter son poste du sélectionneur des Bleus.

« Oui, à partir du moment où je l’ai fait. Mais je ne me pose pas la question aujourd’hui. Je ne sais pas de quoi sera fait demain ou après-demain. J’ai un grand privilège, c’est d’avoir la liberté de choisir », a fait savoir l’ancien coach de l’AS Monaco et de la Juventus Turin. Profitant de l’aubaine, le coach champion du monde 2018 souligne qu'il ne voit aucun problème d’arrêter d’entraîner s’il estime ne plus être en mesure de pouvoir continuer le travail.

« Arrêter, est-ce une éventualité ? Cela arrivera à un moment donné. Je sais que j’ai une place très enviée, c’est normal, c’est le haut niveau. Si j’ai moins de passion, d’envie, de détermination, je ne continuerai pas pour continuer. D’autant plus pour ce que représente pour moi ce maillot bleu-blanc-rouge. Je le considère professionnellement, au-dessus de tout », a conclu l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France.