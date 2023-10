France - Ecosse (4-1) : Les Bleus se régalent

L’équipe de France s’est imposée (4-1) ce mardi en amical contre l’Ecosse grâce notamment à un doublé de Benjamin Pavard.

Quelques jours après sa qualification à l’Euro 2024, l’équipe de France a disputé un match amical ce mardi face à l’Ecosse. Dominatrice dans le jeu, la bande à Didier Deschamps s’est imposée logiquement (4-1).

La France surprise d’entrée

La rencontre démarre mal pour les Bleus. Sur un cadeau d’Eduardo Camavinga, qui cherchait Aurélien Tchouameni dans sa propre surface, l’Ecossais Billy Gilmour ouvre son pied pour inscrire le premier but de la rencontre. (1-0) pour l’Ecosse !

La France ne va pas tarder à revenir dans le match. Sur un corner sortant du gaucher Antoine Griezmann, Benjamin Pavard décroise sa tête au premier poteau. Le ballon heurte le second poteau avant d’entrer dans le but. (1-1,16e).

Galvanisé par le but égalisateur, les Bleus vont presser énormément dans la moitié de terrain adverse. Servi par Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé prend de vitesse son adversaire pour centrer du gauche. A la réception, Benjamin Pavard marque de la tête en position d’attaquant. (2-1,35e) pour les Bleus. Grâce à ce doublé, l’ex lillois totalise un total de 5 buts avec l’équipe de France. Soit un de plus que Ousmane Dembélé.

Mbappé à un pas de Griezmann

La défense écossaise est en grande difficulté. Pris par la patrouille Liam Cooper a commis une faute sur Olivier Giroud. Le défenseur écossais arrache le maillot de l'attaquant du Milan AC l’empêchant de reprendre le coup-franc d’Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé prend ses responsabilités et aggrave le score sur ce penalty bien transformé (3-1,).C'est le 43eme but du natif de Bondy avec l'équipe de France.

Le capitaine tricolore revient à une unité seulement d’Antoine Griezmann, troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Sur une frappe d’Ousmane Dembélé, Liam Kelly commet une petite boulette en relâchant le ballon. Olivier Giroud s’en est saisi, a failli marquer avant de s’emmêler les pinceaux dans son contrôle.

Seulement quelques minutes après son entrée, l’attaquant du Bayern Munich fait déjà mouche ! Après un beau « une-deux » entre Thuram et Mbappé, Griezmann trouve la barre transversale à la réception du centre de l’attaquant de l’Inter Milan, mais Coman a parfaitement suivi l’action et vient propulser son ballon dans le but écossais au deuxième poteau. 4-1 pour les Bleus !

L’équipe de France s’impose avec la manière (4-1) contre une formation écossaise fébrile défensivement.