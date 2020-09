Lionel Messi rend hommage à Arturo Vidal en partance vers l'Inter

Le Chilien quitte le Camp Nou pour le San Siro mais a reçu les meilleurs voeux de son coéquipier argentin du Barça.

Lionel Messi a publié un message au départ de son coéquipier de Barcelone, Arturo Vidal, dimanche alors que le milieu de terrain se préparait à rejoindre l'Inter. Arturo Vidal devrait être confirmé en tant que joueur de Nerazzurri lundi après que le club acheteur ait publié des mises à jour sur son arrivée en ce week-end. Le joueur de 33 ans, qui jouait auparavant en pour la , est sur le point de déménager pour 1 million d'euros après deux ans au Barça.

Arturo Vidal et Luis Suarez sont des amis proches du capitaine des Blaugrana, Lionel Messi, et auraient chacun été informés qu'ils pourraient quitter le club par le nouvel entraîneur, Ronald Koeman. L'ancien joueur du , Vidal, a obtenu sa sortie, tandis que la situation de Suarez reste incertaine, après que Messi a échoué dans ses tentatives de forcer son transfert. En plus de , Messi - qui voulait être libéré de son contrat - était lié aux nouveaux employeurs de Vidal, l'Inter.

Il a écrit au Chilien sur Instagram dimanche: "Je ne vous connaissais que en tant qu'adversaire et vous m'avez toujours semblé un phénomène, mais plus tard j'ai eu la chance de vous rencontrer personnellement et vous m'avez encore plus surpris. Nous avons passé deux ans à partager beaucoup de choses et tu t'es fait remarquer. Tu vas manquer au vestiaire. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle étape avec votre nouveau club. Nous nous croiserons à nouveau, c'est sûr".

Vidal a commenté: "Merci alien! Je suis fier d'avoir joué avec les plus grands de l'histoire et merci beaucoup pour votre amitié. Tu vas me manquer. A bientôt." Luis Suarez, annoncé sur le départ également depuis quelques semaines, a également utilisé Instagram pour envoyer un message d'adieu à Arturo Vidal, le duo ayant joué ensemble depuis que l'international chilien a rejoint le Barça à l'été 2018.

"T'avoir comme rival était insupportable à cause de ton talent de joueur, mais t'avoir comme coéquipier, ami et te connaître en tant que personne est encore plus grand ! Un plaisir d'avoir été avec un joueur vedette comme vous. Je vous souhaite le meilleur", a lancé l'Uruguayen. Vidal faisait partie de l'équipe vainqueur du titre de la 2018-19 au Camp Nou et a marqué 11 buts en 66 matchs de championnat au total.