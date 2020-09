Bartomeu : "Avant d’acheter, le Barça doit vendre"

Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a admis que son club n’a pas les moyens de s’offrir de grosses recrues sans dégraisser au préalable.

A l’exception du quasi méconnu Trinçao, le n’a recruté personne cet été. Et il ne le fera pas d’ici la fermeture du marché des transferts, s’il n’y a aucun mouvement dans l’autre sens. Les finances ne le permettent pas. Une réalité que Josep Maria Bartomeu, le patron du club, a lui-même reconnu.

Alors qu’il a été appelé à évoquer les chances de son club de mettre la main sur Lautaro Martinez, le cacique blaugrana a déclaré : « Je ne nommerai pas de noms, mais récemment j'expliquais que le Barça, comme beaucoup d'autres clubs, voit ses revenus considérablement réduits en raison de la pandémie. Nous souffrons d'un manque de ressources très important et nous devons nous adapter à ce nouvel ordre et surtout réduire la masse salariale. Peu importe d'avoir de l'argent ou non, pour que de nouveaux joueurs entrent, certains doivent partir en raison de la masse salariale. »

« Si besoin, on fera l’effort »

Les dires de Juninho, qui avait indiqué que le Barça n’avait guère les moyens de s’aligner sur le prix de Mempgis Depay sont donc vrais. A propos de cette piste, Bartomeu a tout de même tenté de préserver une lueur d’espoir. « Lorsque nous parlons aux clubs, ce qui est dit reste confidentiel. Si nécessaire, le Barça dispose de ressources suffisantes. Mais avant que les joueurs ne débarquent, les d’autres doivent partir. Nous sommes immergés dans le marché d'été, nous recherchons les départs et lorsqu'ils seront bouclés, nous regarderons les arrivées. »

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le Nou Camp, il y a Luis Suarez. L’Uruguayen est écarté du groupe et on ne lui voit mal réintégrer l’effectif des vice-champions d’ . Bartomeu assure cependant que c’est une réelle possibilité : « C'est un joueur du Barça et à partir de maintenant je ne peux plus rien dire. Il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et a un contrat, il n'y a plus rien à dire. Si Messi a demandé qu’il reste ? Les conversations avec Leo sont privées et restent à la discrétion des questions internes. »