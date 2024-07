Lionel Messi, enfin !

L’Argentine poursuit son chemin vers un deuxième titre d’affilée en Copa America.

L’Albiceleste affrontait le Canada cette nuit du mercredi 10 juillet 2024 au MetLife Stadium de New Jersey dans le cadre de la première demi-finale de la Copa America. Au coup de sifflet final, les Argentins se sont imposés (2-0) une fois encore devant les Canucks.

Messi retrouve enfin le chemin des filets

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo inquiétaient les férus du cuir rond depuis les débuts de l’Euro en Allemagne et Copa America aux Etats-Unis. L’octuple et le quintuple vainqueurs du Ballon d’Or n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. L’Argentin et le Portugais n’avaient délivré qu’une passe décisive chacun avec leur sélection respective. L’un a manqué un tir au but et l’autre un penalty décisif.

Si la Seleção a été éliminée en quarts de finale de l’Euro par l’Equipe de France, avec un Cristiano Ronaldo, qui n’a inscrit le moindre but dans la compétition, l’Argentine, quant à elle, poursuit son chemin en Copa America. En demi-finales contre le Canada cette nuit, l’Albiceleste a composté son billet pour la finale. Un match au cours duquel le capitaine argentin a inscrit son premier but.

Après l’ouverture du score en première mi-temps par Julian Alvarez (22e), l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a mis sa nation en confiance en seconde période en doublant la mise (51e). L’Argentine s’est ainsi qualifiée pour la finale en attendant le vainqueur du match entre l’Uruguay et la Colombie dans la nuit de ce mercredi à jeudi (2h).

L’Argentine pourrait conserver son trophée dans la nuit du dimanche à lundi 15 juin (2h) prochain et devenir toute seule l’équipe la plus titrée de la Copa America devant l’Uruguay (15).