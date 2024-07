Cristiano Ronaldo explique ses larmes après son penalty raté

Cristiano Ronaldo a expliqué sa réaction en larmes après avoir manqué un penalty pour le Portugal lors de l'Euro 2024

Le quintuple Ballon d'Or Ronaldo, qui n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de la phase de groupes, était déterminé à apporter une contribution décisive lors de la confrontation avec la Slovénie en huitièmes de finale. Il a tiré plusieurs coups francs et s'est approché d'un certain nombre de centres, mais il a eu son grand moment dans la prolongation lorsqu'il s'est présenté au point de penalty. CR7 a vu sa tentative repoussée par Jan Oblak, ce qui a fait fondre en larmes la superstar portugaise.

L'article continue ci-dessous

Après avoir transformé son penalty lors d'une séance de tirs au but remportée 3-0 par le Portugal grâce à trois arrêts de Diogo Costa, Ronaldo a confié à Teledeporte que l'émotion l'avait emporté : "La tristesse initiale et la joie à la fin, c'est ce que le football vous donne. Ce sont des moments inexplicables. J'ai eu l'occasion de donner l'avantage à l'équipe nationale et je ne l'ai pas fait". Oblak a fait un bon arrêt. J'ai dû revoir le penalty, je ne sais pas si j'ai bien ou mal tiré, mais au cours de l'année, je n'ai pas raté une seule fois et au moment où j'en avais le plus besoin, Oblak l'a arrêté. Le plus important est de profiter des qualifications, l'équipe a fait un travail extraordinaire, nous nous sommes battus jusqu'à la fin et si vous analysez bien le match, le Portugal le méritait parce qu'il a eu plus d'occasions".

Ronaldo, qui participe à son onzième grand tournoi international, a admis que le Championnat d'Europe de cet été serait son dernier. Il a ajouté qu'il était impossible pour l'éternel attaquant de continuer à jouer éternellement : "C'est certainement mon dernier Euro. Mais cela ne m'émeut pas, je suis ému par tout ce que le football implique. L'enthousiasme que j'ai pour le jeu, l'excitation de voir mes fans, ma famille, l'affection que les gens ont pour moi. Ce n'est pas parce que j'abandonne le football, car si c'est le cas, qu'y a-t-il d'autre à faire ou à gagner ? Il ne s'agira pas d'un point de plus ou de moins. Ce qui me motive le plus, c'est de rendre les gens heureux.

Ronaldo a inscrit 50 buts avec le club saoudien d'Al-Nassr en Pro League lors de la saison 2023-24, et rien ne laisse présager un ralentissement de son activité en club. Il a également été question qu'il joue jusqu'à la Coupe du monde 2026, ce qui laisse penser que la retraite n'est pas encore pour demain.