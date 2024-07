Portugal – France : Les Bleus passent en demies (0-0, 3-5 ap.tab)

Le Portugal et la France s’affrontaient vendredi, pour le compte des quarts de finale de l’Euro. Score final, 0-0 (3-5, ap.tab)

L’Equipe de France était aux prises vendredi soir, avec le Portugal à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. Dans une rencontre qui aura manqué de rythme tout au long de la partie, les Bleus passent au tour suivant après une victoire lors de ma séance de tirs au but.

Une première mi-temps fade

La France essayait de mettre le rythme d’entrée avec une première incursion dans la surface portugaise (1e). Le Portugal confisquait ensuite le cuir et obligeait les Bleus à courir derrière le ballon. Les Bleus sortaient finalement et Théo Hernandez allumait Diogo Costa plein axe mais sa frappe était repoussée par le gardien lusitanien (21e). Ce dernier repoussait encore un centre fort de Kylian Mbappé qui n’était suivi par aucun coéquipier (22e). Les deux équipes entamaient ensuite un round d’observation et ne prenaient aucun risque. Ce qui allait conduire logiquement Portugais et Français dans les vestiaires sans aucun but marqué.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

La France enfin vernie aux tirs au but

Dès le retour des vestiaires, Kylian Mbappé alertait déjà Diogo Costa qui était sur la trajectoire (49e). Le match ne montait toujours pas en intensité certes mais Bruno Fernandes trouvait le moyen d’allumer Maignan qui allait très vite au sol pour repousser la tentative du Portugais (61e). Le gardien de l’AC Milan s’interposait ensuite devant Vitinha qui reprenait un centre venu du droit (63e). Les Bleus avaient ensuite la balle de but mais Randal Kolo Muani, seul dans la surface mais sa frappe était contrée par un bon retour de Ruben Dias (66e). C’était après le tour d’Eduardo Camavinga dont la frappe n’était pas assez croisée (70e) avant qu’Ousmane Dembélé ne manque le cadre (74e). N’Golo Kanté tentait aussi sa chance mais butait sur Diogo Costa par deux fois (88e, 89e).

Getty Images

Les deux équipes ne marquaient non plus au terme du temps réglementaire et allaient se départager en prolongations. C’est le Portugal qui s’illustrait en premier avec Cristiano Ronaldo qui envoyait le ballon dans les airs après un bon travail de Francisco Conceiçao (93e). Ousmane Dembélé répondait ensuite avec un déboulé sur le côté droit pour servir Mbappé au dernier moment mais la frappe du capitaine des Bleus était contrée (97e). Les filets ne tremblaient pas lors des prolongations non plus et le sort du match allait se décider finalement aux tirs au but. A cet exercice, c’est la France qui avait le dernier mot avec un score de cinq tirs à trois. Les Bleus poursuivent ainsi leur route vers la finale et affronteront l’Espagne en demi-finale.