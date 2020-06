Lille - Victor Osimhen et ses agents à Naples pour négocier

Napoli est très proche d'enrôler Victor Osimhen. Les prochaines heures s'annoncent décisives, l'attaquant ayant fait le déplacement avec ses agents.

Seulement une saison et puis s'en va pour Victor Osimhen ? Fraîchement élu meilleur joueur africain de , et révélation du LOSC la saison dernière, l'attaquant de 21 ans est dans le viseur de . Et visiblement, la formation italienne a accéléré les opérations pour enrôler le Nigérian.



VIDÉO - Les révélations de la saison : Victor Osimhen

En effet, selon les informations de Sky Sport, le joueur s'est décidé à quitter la , et s'apprête à atterrir à Naples avec ses agents, qui resteront en ville pendant quelques jours. Les prochaines heures seront décisives pour les différentes parties, qui négocient son futur transfert.

Auteur de 18 buts en 38 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, Victor Osimhen avait été l'une des attractions du dernier exercice de . Promis à un avenir radieux, l'ancien joueur de Wolfsburg et de Charleroi pourrait rapporter une somme particulièrement conséquente aux Nordistes.