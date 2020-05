Lille a "plusieurs offres" pour Osimhen

Gérard Lopez, le président du LOSC, a confirmé avoir reçu de nombreuses propositions pour son attaquant nigérian, Victor Osimhen.

Victor Osimhen a réalisé une excellente première saison au LOSC, mais il se peut bien que ça soit sa seule chez les Dogues. Après avoir marqué 13 buts en 27 matches de championnat, l’attaquant nigérian fait actuellement objet de nombreuses convoitises et c’est le président lillois lui-même qui vient de révéler les approches le concernant.

Interviewé par Mail Online, Gérard Lopez a indiqué être en contact avec plusieurs clubs en vue d’un possible transfert. « Il y a plusieurs offres oui. Nous avons refusé une offre anglaise et une autre espagnole en janvier dernier. Il y a un large éventail [cet été] et je ne voudrais pas donner les noms des clubs qui sont sur ses rangs mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs [offres]. Des clubs de trois championnats différents ont enchéri pour lui ».

« Son prix dépendra des offres qu’on aura »

Le nom d’Osimhen est notamment cité du côté d’ , de et de . L’homme fort du club nordiste s’est gardé de confirmer ces pistes, mais il a affirmé qu’il ne lâchera pas son buteur pour des miettes. "Je ne suis pas en train d’essayer de le vendre c’est juste que l’année dernière, les gens ne croyaient pas que nous avions les offres que nous avions avec [Nicolas] Pepe et il s'est avéré que nous en avions plusieurs", a-t-il souligné. "Permettez-moi de vous dire avec Osimhen, c'est la même chose. Quel que soit les chiffres que vous avez entendus, dites-vous que cela dépend surtout du nombre des offres que nous avons reçues. C'est là que nous en sommes aujourd’hui", a poursuivi Lopez.

Pour rappel, samedi, l’agent d’Osimhen a confirmé des contacts avec les Spurs de Tottenham, mais a assuré d’un autre côté qu’il n’est pas question de rejoindre l’équipe londonienne alors que l’intouchable Harry Kane y évolue toujours.