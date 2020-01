Lille-PSG - Lopez : "Le PSG n'a pas besoin d'aide pour gagner"

Le président lillois s'en est pris à l'arbitrage après la défaite face au PSG, estimant qu'il y avait faute au départ de l'action du penalty.

Le président du LOSC s'est montré mécontent de l'arbitrage de la rencontre perdue devant le PSG ce dimanche (0-2), alors que l'action menant au penalty du deuxième but parisien est entachée d'une faute de Kouassi sur Ikoné au départ.

"Il y a deux buts un peu étranges. Sur le premier, pour moi et pour d'autres, il y a une faute d'anti-jeu de Neymar. Bon ça continue et juste derrière il met le but" , a réagit Gérard Lopez après le coup de sifflet final.

"Et sur le deuxième il y carrément faute sur Ikoné. (...) Il n'y pas de honte à perdre contre le PSG. Ce qui est dommage, c'est de perdre comme ça. Une équipe comme le PSG n'a pas besoin d'aide pour gagner ces matches. C'est un peu dommage, ça fausse le match."

Les Dogues tenteront de se relancer ce mercredi en à Epinal (18h30) puis à samedi prochain en championnat (20h).