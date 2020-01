Lille-PSG - Neymar, Tuchel, Galtier et toutes les réactions d'après-match

Le PSG s'est imposé sur la pelouse de Lille ce dimanche grâce à un doublé de Neymar (0-2). Retrouvez toutes les réactions après la rencontre.

"Je suis très content, très heureux d'aider l'équipe à jouer de cette manière, à marquer des buts, à faire des passes décisives. C'est ce que je dis : sur le terrain je sais ce que je dois faire. Je suis concentré sur le PSG cette saison et je pense qu'on va faire de grandes choses. Je pense que je suis dans ma meilleure forme, je suis dans la meilleure phase de ma saison et je suis très content."

Sur son hommage à Kobe Bryant : "J'ai été voir les messages sur les réseaux sociaux à la mi-temps, j'ai vu que Kobe est mort. C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous. Pas seulement les fans de basket, mais aussi pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Je le connaissais et j'ai fait cette célébration pour lui, son numéro. J'espère qu'il va reposer en paix."

Neymar rend hommage à Kobe Bryant #24 #LOSCPSG



RIP Legend 🙏 pic.twitter.com/i5JbCNlMc9 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 26, 2020

Thomas Tuchel (au micro de Canal Plus) : "La faute sur l'action du penalty ? Oui c'est injuste, mais pour cela il y a un arbitre qui décide. C'est comme ça, c'est 50% et ce sont des situations qui dépendent aussi de l'atmosphère, de l'action avant. Il peut siffler mais il peut aussi laisser, ce n'est pas une grande faute.

"Neymar ? Il est dans une bonne forme. Il est décisif, il est heureux sur le terrain, il se sent bien. Cela nous aide beaucoup. Son accélération est formidable, en un contre un. S'il veut il ne perd jamais le ballon parce qu'il a la capacité et le potentiel de ne pas le perdre. Il peut calmer le jeu, accélérer. C'est bien parce qu'il peut toujours faire la différence. Oui, Neymar change tout c'est clair. Si je suis inquiet pour une blessure ? Aujourd'hui non parce que c'était un match intense mais toujours fair play. Certains matches je suis inquiet mais comme j'ai dit je dois protéger des joueurs avec des minutes et des sorties. Les arbitres doivent protéger tous les joueurs, c'est le défi.

Les blessures de Thiago Silva et Abdou Diallo : "Thiago ? Il a essayé, ce n'est pas grand chose, il a eu une douleur au publis et Diallo c'est seulement des crampes.

"Dur pour Icardi ? Oui parce qu'il ne marque pas de buts mais il travaille très bien, il ferme des espaces pour nous. Il est notre premier défenseur et il travaille dur donc il doit rester confiant les occasions vont venir. Il y a des moments comme ça, aujourd'hui c'était un peu dur pour Kylian (Mbappé) de marquer.

L'article continue ci-dessous

"Haaland à Dortmund ? C'est exceptionnel, l'équipe est super forte et maintenant ils sont plus forts avec lui. Je pense qu'ils vont encore acheter des joueurs. J'ai l'impression qu'ils sont plus forts qu'en première partie de saison et donc ça va être difficile."

Christophe Galtier (au micro de Canal Plus) : "La faute sur l'action du penalty ? Evidemment qu'il y a l'interprétation. Après il y a faute, il est aidé par le VAR et je ne sais pas comment il fait pour ne pas siffler faute. Après le débat est-ce qu'on doit revenir si loin ? Mais ça a une conséquence importante, et le règlement prévoit qu'on revienne si loin. Après le débat de savoir s'il faut modifier le règlement c'est autre chose. C'est déjà difficile de jouer Paris qui est une équipe magnifique, qui a marqué un magnifique but en première période sur le talent. Je pense qu'on a fait un match assez consistant même si on aurait pu mieux finir nos situations offensives et on est sanctionnés lourdement. L'arbitrage est toujours influençable sur la qualité des adversaires. Je ne vais pas remettre en cause la victoire de Paris mais je pense que si on était restés à 1-0 un peu plus longtemps, on aurait eu des opportunités et peut-être que les choses auraient pu s'inverser.

"Notre manque de finition ? Cela se présente souvent, il faut prendre plus d'initiatives dans le tir. On est très souvent à l'approche de la surface, il y a des décisions à prendre, des prises d'initiative, il y a du tempérament à avoir pour finir les actions. Et encore plus contre Paris quand on sait qu'ils sont très forts dans la transition, ils restent souvent à trois ou quatre devant. Il fallait finir nos actions et quand on les finit pas, on est sanctionnés par le talent adverse."